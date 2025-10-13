Фото: АО «НК «QazExpoCongress»

Сегодня завершает свою работу Всемирная выставка EXPO 2025 Osaka. Главное событие для стран-участниц прошло вчера, 12 октября. В этот день на церемонии вручения наград EXPO Awards были подведены итоги выставки, на которой павильон Казахстана занял первое место в главной номинации Theme Development – «Раскрытие темы выставки», среди малых павильонов категории типа «C». В данной категории расположено более 90 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НК «QazExpoCongress»

С момента открытия Всемирной выставки казахстанский павильон пользовался большой популярностью не только среди японцев, но и среди туристов со всего мира. К одной из наиболее посещаемых площадок с содержательным и увлекательным контентом о культуре, традициях, истории, инвестиционном, экономическом и инновационном развитии Казахстана, а также достижениях в области цифровизации, технологии и устойчивого развития, повышенный интерес проявили японские и международные СМИ посвятив ему целую серию публикаций.

За время работы павильон стал площадкой для сотрудничества и обмена идеями, укрепив позиции страны как ответственного и открытого участника мирового сообщества. В рамках выставки в павильоне состоялось 9 деловых и культурных мероприятий. Одно из самых масштабных событий – Национальный день Казахстана, прошедший 10 августа, в честь 180-летия великого казахского мыслителя Абая Кунанбайулы. В этот день в Японии, на площадке EXPO National Day Hall подняли флаг Республики Казахстан. Помимо этого, на праздновании Национального дня для гостей Всемирной выставки была организована грандиозная программа, которая собрала около 3 тысяч зрителей.

За период выставки павильон Казахстана, расположенный в кластере «Объединение жизней» посетили порядка 1,5 миллиона человек, среди них представители официальных делегаций, международных организаций, дипломатических миссий, бизнеса, медиа и творческих кругов со всего мира.

Особое значение для павильона имел официальный визит Генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитрия Керкентзеса. Он высоко оценил уровень организации, содержательность и продуманную структуру экспозиции.

Всемирная выставка EXPO 2025 Osaka, проходившая с 13 апреля по 13 октября, объединила 160 стран и 9 международных организаций, а общее число посетителей порядка 28 млн человек. В течение шести месяцев площадка на острове Юмешима стала центром глобального диалога на тему «Создавая общество будущего для нашей жизни».