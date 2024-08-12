Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана завершила выступление на Олимпийских играх в Париже. Спортсмены РК завоевали на Играх в столице Франции семь медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

Казахстан в итоговом медальном зачете с семью медалями занял 43-е место.

Ряд казахстанских спортсменов остановился буквально в шаге от попадания на пьедестал.

В женском дзюдо Абиба Абужакынова имела все шансы стать обладательницей олимпийской медали. Однако в схватке за третье место дзюдоистка уступила шведке Таре Бабулфат и завершила выступление на пятом месте.

Также стал пятым и гимнаст Милад Карими. Спортсмен успешно выступил в финале ОИ в вольных упражнениях. В решающем выступлении он набрал 14.500 балла и замкнул пятерку лучших.

Занести в свой актив Олимпиаду может и скалолаз Амир Маймуратов. Он представлял страну в дисциплине «скорость». Атлет поборолся за выход в полуфинал Игр, завершив в итоге свое выступление на пятой строчке.

В десятку сильнейших вошла Александра Ле. Она дошла до финальной стадии в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Формат финала предусматривал поочередное выбывание участниц, имеющих худший промежуточный результат (отсев производился после 12 выстрела). Александра выбыла третьей, завершив выступление на шестом месте. Отметим, что в активе Александры бронза в смешанных командных соревнованиях.

Дебютант Олимпиады Данил Мусабаев остановился в шаге от финала соревнований по батутной гимнастике. После первой квалификационной попытки он удерживал за собой восьмое место, однако по итогам второй переместился с восьмой позиции на девятое. В финал же проходили восемь спортсменов.

В беге на 3 000 метров с препятствиями Казахстан представляла Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 9:08.97. Это позволило ей занять девятое место. Джеруто, побеждавшая на чемпионате мира, вернулась на дорожку после родов и декретного отпуска.

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завершила Олимпийские игры на шестом месте. В 1/4 финала командных соревнований наши шпажисты уступили Венгрии. После этого команда вступила в спор за 5-8 места. Обыграв Египет, казахстанцы в борьбе за пятое место бились против Италии. Матч завершился со счетом 45-36 в пользу итальянцев. В итоговом протоколе Казахстан стал шестым. Добавим, что всего в этом виде программы принимали участие 8 команд. Казахстан представляли Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов. Команда РК впервые принимала участие в ОИ. Курбанов в свою очередь также стал шестым в индивидуальных соревнованиях.

Конкурентную борьбу на ОИ показали казахстанские лучники. В командных соревнованиях Ильфат Абдуллин, Александр Еременко и Даулеткельды Жанбырбай дошли до 1/8 финала. В этом раунде они встретились с Италией, уступив с разницей в одно очко. Результатом всего выступления стало девятое место.

Восьмое место занял Амир Закиров в брейкинге. В групповом раунде он провел три баттла, выиграв два из них. Это позволило ему пробиться в 1/4 финала. К сожалению, пробиться в полуфинал он не смог. Его выбил из турнира чемпион мира VICTOR из США. Отметим, что брейкинг впервые в истории был представлен на Играх.

Кирилл Герасименко в настольному теннисе дошел до 1/8 финала. Участник трех Олимпиад в Париже показал исторический результат. Ранее никто из наших представителей этого вида спорта не завершал выступление на ОИ на девятом месте.

Также в десятку попали и представители мужской команды Казахстана. Напомним, что Нурбек Оралбай (до 80 кг) стал вторым. С пятым результатом завершили ОИ Сакен Бибосынов (до 51 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг). На девятой строчке расположились Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг).

Борцы греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (до 87 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг) заняли седьмое и восьмое места соответственно. Седьмой результат показал вольник Алишер Ергали (до 97 кг).