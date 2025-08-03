Казахстан завершил страновую адаптацию карманного справочника ВОЗ для ПМСП

Здравоохранение
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В Казахстане выпущен новый Карманный справочник ВОЗ по оказанию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) детям и подросткам в объёме более 1000 страниц, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В настоящее время идет редактура книги, планируется оцифровка Справочника и перевод на государственный язык.

Документ является наиболее актуальным инструментом для врачей, медсестер и других работников здравоохранения, оказывающих помощь в учреждениях первичного звена здравоохранения. Он содержит последние клинические рекомендации ВОЗ для врачей, медицинских сестер и других специалистов, оказывающих помощь детям и подросткам на уровне ПМСП.

Руководство описывает как вести и куда направлять, по необходимости, детей и подростков с самыми распространенными жалобами и состояниями. В справочнике приведена информация для специалистов ПМСП для координации помощи детям и подросткам с долгосрочными нарушениями и заболеваниями.

Также даются меры по профилактике и укреплению здоровья с рождения до периода взросления, включая советы по периодам посещения здорового ребенка, наблюдение за развитием в раннем возрасте и консультации для подростков в отношении их здоровья.

Под руководством Министерства здравоохранения РК при поддержке Странового офиса ВОЗ  была сформирована мультидисциплинарная рабочая группа, состоящая из 30 специалистов, включая национальных и региональных координаторов УПМП/ИБВДВ, профильные национальные центры, кафедры детских болезней и неонатологии национальных медицинских университетов и профильные специалистов (психиатры, детские акушер-гинекологи, травматологи, ЛОР специалисты и т.д).

Комментарии и предложения были обсуждены в рамках рабочих совещаний с Европейским офисом ВОЗ по качеству медицинской помощи (Афины, Греция) с непрерывной консультацией с назначенным независимым экспертом ВОЗ.

В результате интенсивной работы была разработана Казахстанская версия Карманного справочника по ПМСП для детей и подростков.

Работа ведется с финансовой поддержкой от Датского фонда LEGO в рамках проекта «Поддержка расширения научно обоснованных вмешательств для поддержки родителей через сектор здравоохранения и смежные секторы».

#ВОЗ #ПМСП #карманный справочник ВОЗ для ПМСП

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