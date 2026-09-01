Казахстан завоевал пять золотых медалей на Кубке Азии по велоспорту на треке среди юниоров

Спорт

В Бангкоке (Таиланд) завершился Кубок Азии по велоспорту на треке среди взрослых и юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Казахстанские спортсмены в соревнованиях среди юниоров завоевали пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

Аружан Кабдулова стала победительницей индивидуальной гонки преследования, а также заняла первое место в гонке по очкам. Мансур Бралин первенствовал в кейрине.

Ещё одно "золото" сборной Казахстана принесли Зейнолла Азаматулы, Илья Куварин и Мансур Бралин, ставшие лучшими в командном спринте.

В индивидуальном спринте первое место занял Илья Куварин.

Серебряные медали завоевали Аружан Кабдулова в скрэтче, Виталина Хоружая в гонке по очкам и Зейнолла Азаматулы в индивидуальной гонке преследования.

Бронзовыми призёрами стали Виталина Хоружая в скрэтче, Мансур Бралин в индивидуальном спринте и Алихан Жунисов в скрэтче.

#Спорт #Кубок Азии #велоспорт на треке

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