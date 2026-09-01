Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Спорт
Айман Аманжолова
корреспондент

Это решение принято вскоре после смерти его отца, Хорхе Месси, что заставило бывшего игрока "Барселоны" серьёзно задуматься о своём будущем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду. В публикации в Instagram нападающий "Интер Майами", которого многие считают одним из величайших футболистов в истории, заявил, что это было "болезненное решение", но он понимает, что пришло время уйти из сборной.

"Клянусь, я всегда выкладывался по максимуму — не только в последние годы, но и раньше, — всегда боролся и отдавал все силы ради этой футболки, чтобы дарить вам радость и заставлять вас гордиться тем, что вы аргентинцы, благодаря футболу", — написал он, поблагодарив также болельщиков и свою семью за поддержку на протяжении многих лет.

"Я отдал всё, мне больше нечего отдать. К тому же подрастает очень талантливая молодежь, которая заслужила своё место", — добавил он.

Это решение последовало вскоре после смерти его отца, Хорхе Месси, что заставило бывшего игрока "Барселоны" задуматься о будущем.

За сборную Аргентины Месси сыграл 207 матчей и забил 125 мячей. Он - рекордсмен национальной команды по обоим показателям. Форвард принял участие в шести чемпионатах мира.

После поражения в финале Кубка Америки 2016 года от команды Чили Месси заявил об уходе из сборной Аргентины. Однако спустя два месяца он вернулся в команду.

#Спорт #Месси #карьера

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