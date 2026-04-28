В Казахстане формируют новую модель безопасности труда с применением ИИ

Искусственный интеллект

В Астане с 28 по 30 апреля проходит 14-я Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2026, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Минтруда

На этой масштабной площадке отечественные и зарубежные эксперты ведут активный диалог по широкому спектру вопросов безопасности и защиты прав работников. Ключевым событием первого дня стала стратегическая пленарная сессия «Искусственный интеллект: как Казахстан формирует новую модель безопасности», в рамках которой первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев подробно проинформировал участников о текущем состоянии и перспективах цифровизации сферы охраны труда в Казахстане. 

В ходе стратегической сессии эксперты обсудили фундаментальную роль искусственного интеллекта в повышении безопасности на производстве, акцентировав внимание на возможностях раннего выявления рисков и системного снижения травматизма. Участникам были представлены практические кейсы применения алгоритмов ИИ в промышленном секторе и горнодобывающей отрасли, а также использование предиктивной аналитики для решения накопленных проблем охраны труда. Отдельное внимание уделили вопросам подготовки кадров, формированию долгосрочной политики в области ИИ и внедрению цифровых экосистем мониторинга, включая беспилотные летательные аппараты.

В своём выступлении Ербол Туякбаев отметил, что конференция проходит в Год цифровизации и искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для обеспечения безопасного и достойного труда казахстанцев.

«Новая конституционная реальность в эпоху глобальных вызовов и Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане создает хорошие возможности для созидательного, достойного и безопасного труда казахстанцев во благо развития экономики», – подчеркнул первый вице-министр.

Он также сообщил, что в прошлом году сохранялся положительный тренд на снижение производственного травматизма, однако за сухими цифрами стоят конкретные человеческие судьбы, что требует постоянного взаимодействия всех социальных партнеров. Казахстан ратифицировал 26 конвенций Международной организации труда и успешно реализовал Дорожную карту по содействию достойному труду. Важным событием стало подписание Главой государства закона по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.

Особое внимание спикер уделил цифровизации социально-трудовой сферы. В стране уже действуют Цифровая карта предприятия и Карта трудовых рисков. В ближайшее время планируется запуск единого ситуационного центра с мониторингом параметров рабочей среды в реальном времени, что позволит прогнозировать опасные ситуации до их возникновения.

Программа конференции KIOSH 2026 продолжится завтра обсуждением вопросов промышленной безопасности. В рамках предстоящих панельных дискуссий участники рассмотрят переход к проактивным моделям управления рисками, методы повышения вовлеченности сотрудников и интеграцию новых цифровых инструментов в повседневные процессы. Эксперты сфокусируются на управлении критическими рисками и предотвращении крупных производственных инцидентов.

Помимо теоретической части, второй день включает тренинговую сессию по работам в замкнутых пространствах, итоговую форсайт-сессию и интерактивный турнир Safety Games, где в режиме реального времени моделируются производственные ситуации и отрабатываются алгоритмы безопасного поведения.

В этом году выставка KIOSH объединила 87 компаний из 9 стран, включая Азербайджан, Бельгию, Индию, Казахстан, Китай, Латвию, Россию, Турцию и Узбекистан. Высокий международный интерес подтверждается участием 53 зарубежных компаний, в то время как Казахстан представляют 34 предприятия. Примечательно, что 18 компаний участвуют в выставке впервые, что свидетельствует о динамичном развитии индустрии безопасности и постоянном расширении профессионального сообщества.

Основными организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда (РНИИОТ) и компания ITECA.

В работе конференции приняли участие представители государственных органов, председатель президиума Национальной Конфедерации работодателей PARYZ Жумабек Жаныкулов, генеральный директор APOSHO и председатель NSCA Foundation Берни Дойл, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец.

Также в числе спикеров были представлены эксперты международного уровня: специалист Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Дарко Дочински, руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла, ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев, заместитель генерального директора ERG по цифровизации и ИИ Еркен Шназбаев и директор IDS Robotics Алексей Шилин.

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Очередной титул Ангелины
Сохранить транзитные позиции
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Бектенов дал ряд поручений по развитию и внедрению ИИ
Новый суперкомпьютер готовят к запуску в Казахстане
Интерактивную карту недр с помощью ИИ разработали в РК
Время прохождения границы в Казахстане сократится до 30 мин…

