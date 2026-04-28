В Казахстане формируют новую модель безопасности труда с применением ИИ

В Астане с 28 по 30 апреля проходит 14-я Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2026, сообщает Kazpravda.kz

На этой масштабной площадке отечественные и зарубежные эксперты ведут активный диалог по широкому спектру вопросов безопасности и защиты прав работников. Ключевым событием первого дня стала стратегическая пленарная сессия «Искусственный интеллект: как Казахстан формирует новую модель безопасности», в рамках которой первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев подробно проинформировал участников о текущем состоянии и перспективах цифровизации сферы охраны труда в Казахстане.

В ходе стратегической сессии эксперты обсудили фундаментальную роль искусственного интеллекта в повышении безопасности на производстве, акцентировав внимание на возможностях раннего выявления рисков и системного снижения травматизма. Участникам были представлены практические кейсы применения алгоритмов ИИ в промышленном секторе и горнодобывающей отрасли, а также использование предиктивной аналитики для решения накопленных проблем охраны труда. Отдельное внимание уделили вопросам подготовки кадров, формированию долгосрочной политики в области ИИ и внедрению цифровых экосистем мониторинга, включая беспилотные летательные аппараты.

В своём выступлении Ербол Туякбаев отметил, что конференция проходит в Год цифровизации и искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для обеспечения безопасного и достойного труда казахстанцев.

«Новая конституционная реальность в эпоху глобальных вызовов и Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане создает хорошие возможности для созидательного, достойного и безопасного труда казахстанцев во благо развития экономики», – подчеркнул первый вице-министр.

Он также сообщил, что в прошлом году сохранялся положительный тренд на снижение производственного травматизма, однако за сухими цифрами стоят конкретные человеческие судьбы, что требует постоянного взаимодействия всех социальных партнеров. Казахстан ратифицировал 26 конвенций Международной организации труда и успешно реализовал Дорожную карту по содействию достойному труду. Важным событием стало подписание Главой государства закона по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.

Особое внимание спикер уделил цифровизации социально-трудовой сферы. В стране уже действуют Цифровая карта предприятия и Карта трудовых рисков. В ближайшее время планируется запуск единого ситуационного центра с мониторингом параметров рабочей среды в реальном времени, что позволит прогнозировать опасные ситуации до их возникновения.

Программа конференции KIOSH 2026 продолжится завтра обсуждением вопросов промышленной безопасности. В рамках предстоящих панельных дискуссий участники рассмотрят переход к проактивным моделям управления рисками, методы повышения вовлеченности сотрудников и интеграцию новых цифровых инструментов в повседневные процессы. Эксперты сфокусируются на управлении критическими рисками и предотвращении крупных производственных инцидентов.

Помимо теоретической части, второй день включает тренинговую сессию по работам в замкнутых пространствах, итоговую форсайт-сессию и интерактивный турнир Safety Games, где в режиме реального времени моделируются производственные ситуации и отрабатываются алгоритмы безопасного поведения.

В этом году выставка KIOSH объединила 87 компаний из 9 стран, включая Азербайджан, Бельгию, Индию, Казахстан, Китай, Латвию, Россию, Турцию и Узбекистан. Высокий международный интерес подтверждается участием 53 зарубежных компаний, в то время как Казахстан представляют 34 предприятия. Примечательно, что 18 компаний участвуют в выставке впервые, что свидетельствует о динамичном развитии индустрии безопасности и постоянном расширении профессионального сообщества.

Основными организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда (РНИИОТ) и компания ITECA.

В работе конференции приняли участие представители государственных органов, председатель президиума Национальной Конфедерации работодателей PARYZ Жумабек Жаныкулов, генеральный директор APOSHO и председатель NSCA Foundation Берни Дойл, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец.

Также в числе спикеров были представлены эксперты международного уровня: специалист Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Дарко Дочински, руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла, ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев, заместитель генерального директора ERG по цифровизации и ИИ Еркен Шназбаев и директор IDS Robotics Алексей Шилин.