Казахстанец поборется за выход в 1/4 финала теннисного турнира в Бразилии

Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Фото: ФТК

На старте казахстанец обыграл 149-ю ракетку мира из Бразилии Фелипе Мелигени-Альвеса со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 24 минуты. Шевченко десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

За выход в четвертьфинал турнира вторая ракетка Казахстана встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Бу Юнчаокете (Китай).

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