Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
71
Она выиграла серебро и бронзу
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась двумя наградами на турнире WTT Youth Contender в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В возрастной категории до 13 лет спортсменка завоевала серебряную медаль.
Также Жания приняла участие в соревнованиях среди спортсменов до 15 лет, где поднялась на третью ступень пьедестала, отметили в НОК.