Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции

Теннис
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Она выиграла серебро и бронзу

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась двумя наградами на турнире WTT Youth Contender в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В возрастной категории до 13 лет спортсменка завоевала серебряную медаль.

Также Жания приняла участие в соревнованиях среди спортсменов до 15 лет, где поднялась на третью ступень пьедестала, отметили в НОК.

 

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