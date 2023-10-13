Казахстанец сотворил историю на чемпионате мира по Dota 2

Казахстанцы впервые участвуют на главном соревновании года по этой дисциплине

Фото: dota2.net

Казахстанский киберспортсмен Алимжан Watson Исламбеков, одержал первую победу в рамках группового этапа на The International по Dota 2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщается, его коллектив Entity уверенно "разобрался" с Evil Genius (2:0). Однако затем последовала ничья с 9pandas (1:1) и поражение от экс-чемпиона мира Team Spirit (0:2).

Сейчас в активе команды 3 очка. Для выхода в следующий этап коллективу будет достаточно сыграть вничью.

Между тем, у второго казахстанца Айбека TA2000 Токаева из PSG Quest Esports дела немного похуже. Его команда поделила очки с Keyd Stars и TSM. Сейчас на счету коллектива 2 балла, но две игры в запасе.

Отметим, что казахстанцы впервые участвуют на главном соревновании года по этой дисциплине.

Призовой фонд турнира составляет около трех миллионов долларов и продолжает расти каждый день. Соревнование проходит в США и завершится 29 октября.

Также ранее сообщалось, что сборная Казахстана по киберспорту впервые представила страну на XIX Азиатских играх, которые проходили в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.