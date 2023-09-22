Казахстанский киберспорт впервые представят на Азиаде в Ханчжоу

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Сборная Казахстана по киберспорту впервые представит страну на XIX Азиатских играх, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

В соревнованиях примут участие 45 стран.

"В Казахстане люди с сильным характером и сломать нас очень сложно. Сейчас мы не знаем, чего ожидать от игры. Наверное, топ-5 – самый ожидаемый результат", - поделился член сборной Казахстана по киберспорту Олжас Есентаев.

По словам тренера сборной Казахстана по киберспорту Ержана Шакеева, уровень киберспорта в стране достаточно сильно развит.

"В декабре прошлого года проходил международный чемпионат на острове Бали. Казахстан по G-mobile вернулся оттуда с золотом. И теперь каждый чемпионат, который от них проводится, нас приглашают, как чемпионов", - рассказал тренер.

Как отмечает телеканал, несмотря на то, что Казахстан стал заметным игроком в мире киберспорта относительно недавно, по мнению международных организаций, геймеры РК уже прочно заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге.

В республике этот вид игр активное развитие получил в середине 2000-х. А в 2018 году он был признан официальным видом спорта. В январе 2019 года сообщалось, что в Казахстане будет создана киберспортивная академия для молодежи, а уже в январе 2020 три казахстанца попали в ТОП-30 самых популярных киберспортсменов СНГ.

Особенности киберспорта в том, что люди соревнуются с определённым устройством – телефоном, компьютером.

Сегодня в Казахстане проводятся турниры по 15 кибердисциплинам. За 7 месяцев этого года в республике прошло 129 состязаний, включая первый национальный Кубок страны.