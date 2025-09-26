Асель Сабыржанкызы, известная под псевдонимом Ассоль, поделилась радостной новостью с подписчиками в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: politeka.net

Узнав из новостей о прибытии актера в Алматы, молодая казахстанская художница не упустила шанса выразить свое восхищение и написала его портрет на ковре, который впоследствии вручат легенде мирового кино, завоевавшем популярность в качестве героя боевиков.

Под постом с забавным видео фолловеры оставили восторженные комментарии по поводу таланта и актерского мастерства автора картины.

– «Очень креативно сняли, в этом ваше предназначение – распространять положительную энергию. Джеки Чан хороший человек, без звездной болезни»,

– «Как всегда: высочайший уровень и суперзадумка»,

– «Благодаря Ассоль у всех мировых звезд есть ковры из Казахстана»,

– «Я так переживала за Вас, когда дарили ковер Джей Ло, теперь Джеки Чан. А работы – шикарные»,

– «Я восхищена, как вам удаётся передать взгляд»,

– «Ваши работы как всегда шикарны. Backstreet Boys тоже ждали наверное свой ковёр», – пишут поклонники Асель Сабыржанкызы.

Вместе с тем, художница заинтриговала поклонников кадрами из аэропорта и пообещала рассказать продолжение истории в следующем видео.