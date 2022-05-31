Экономика
Казахстанская посевная-2022 в цифрах
Кумаш Улан

Господдержка в посевную

Министерство сельского хозяйства РК прокомментировало ход посевной, проходящей сегодня во всех регионах страны.

Чтобы аграрии уложились в оптимальные сроки, государством предприняты беспрецедент­ные шаги по поддержке АПК. Согласно поручению Президента увеличены объемы финансирования. После уточнения респуб­ликанского бюджета на эти цели выделено 449 млрд тенге. В том числе на поддержку растениеводства пришлось 107,2 млрд тенге. Субсидирование зерна в этом году будет осуществлено в объеме 9,2 млрд тенге.

По информации департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства, в нынешнем году посевная площадь по респуб­лике составит в общей сложности 23 млн гектаров, что на 105 тыс. га больше прошлогоднего показателя. С учетом климатических условий и экономической ситуации казахстанские аграрии внесли коррективы в структуру посевов. Нынче площади кормовых культур увеличатся до 3,6 млн га. Это позволит произвести больше кормов и обеспечить остро нуждающиеся в них регионы. Также расширены площади под «социальными» культурами – картофелем, подсолнечником, овощами.

Для проведения посевной под урожай текущего года было засыпано 2,3 млн тонн семян, что соответствует 100% потребности.

К концу второй декады мая картина дел на полях сложилась следующая. Яровой сев всех культур проведен на 2,9 млн га, или 19% от плана. В том числе масличными занято 1,5 млн га (47,8%), кукурузой на зерно – 231,2 тыс. га (87,2%). 309,6 тыс. га (70,7%) отведено под многолетние травы, 133,4 тыс. га (68%) – под картофель и на 128,7 тыс. га (75,9%) посажены овощи.

Благодаря поддержке Прави­тельства достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 тыс. до 160 тыс. тенге. В этом году планируется внести в почву более 670 тыс. тонн минеральных удоб­рений. Проводится работа по обеспечению ими аграрных ­товаропроизводителей. Поставщиками отгружено 308,1 тыс. тонн удобрений, или 46% от плана.

В посевной кампании нынче задействовано 144 тыс. тракторов, 4,7 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 77 тыс. зерновых сеялок и 221 тыс. прочих почвообрабатывающих орудий.

Для проведения сева выделено 400,2 тыс. тонн дизтоплива (в 2021 году – 380,0 тыс. тонн). Бюджетный кредитный портфель для финансирования посевных работ в нынешнем году составил 140 млрд тенге. Для форвардного закупа зерна предусмотрено 80 млрд тенге.

С целью своевременного решения возникающих вопросов в ходе посевной при Министерстве сельского хозяйства сформирован и действует оперативный штаб.

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