Казахстанская школьница прошла стажировку в NASA

Образование , Технологии , Наука
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Дана Аменова
Корреспондент

Сымбат была выбрана среди 40 лучших учеников мира и получила уникальную возможность погрузиться в аэрокосмические технологии и исследования

Фото: instagram.com/nis_pm_almaty

Ученица 10 класса Назарбаев Интеллектуальной Школы физико-математического направления Сымбат Барсагазы вернулась из международной стажировки в NASA в рамках программы United Space School в американском Хьюстоне, сообщает Kazpravda.kz  

Во время двухнедельной программы Сымбат работала в команде над проектированием пилотируемой миссии на Марс. Школьники разрабатывали миссию на эту планету и создавали проект. Также они посещали различные музеи и космические центры и обсуждали свои идеи с космонавтами и инженерами.

«Одним из самых ярких моментов для меня стало здание управления миссиями, использовавшееся во времена «Аполлона». Это историческое место, где принимались судьбоносные решения, вдохновило меня на размышления о величии космических исследований. Не могу не упомянуть о знакомстве с Томом Санзоном, инженером и экспертом в аэрокосмических науках, который работал в NASA более 50 лет. Он тренировал космонавтов на миссии на Луну, включая Нила Армстронга. Его опыт и знания о работе в таких крупных организациях обогатили меня и открыли глаза на множество возможностей в инженерии», — поделилась девочка.

В будущем Сымбат хочет принять участие в похожих образовательных программах и посмотреть и другие американские города. Также она надеется вернуться на стажировку United Space School, но уже в качестве ментора.

«Участие в программе научило меня работать над большими проектами в короткие сроки и с малознакомыми людьми, а также дало больше знаний о биологии в космосе, физике и математике. Этот опыт вдохновил меня развиваться в направлении биоинженерии, так как мне понравилось совмещать физику и биологию в одних технологиях»,— отметила школьница.

Стоит отметить, что год назад Сымбат победила в конкурсе NASA с научным проектом Aenoica, подготовленным совместно с Рамазаном Амре, который стал лучшим среди юных ракетостроителей мира.

#НИШ #NASA #школьница #стажировка

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