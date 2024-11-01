Жамилю Бакбергенову торжественно встретили в аэропорту Астаны

Жамиля стала первым борцом из числа казахстанок, получивших 4 награды на ЧМ по борьбе в неолимпийской весовой категории

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Серебряную призерку Жамилю Бакбергенову встретили в столичном аэропорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата

Жамиля стала первым борцом из числа казахстанок, получивших 4 награды на чемпионате мира по борьбе в неолимпийской весовой категории 72 кг, прошедшем в столице Албании - Тиране. Казахстанка проиграла в финальной схватке японской спортсменке Ами Иши, которая всего несколько дней назад стала лучшей на чемпионате мира до 23 лет в весе 68 кг.

В финале Жамиля одержала победу над молдавской спортсменкой Эмилией Кречуннен, бронзовым призером чемпионата Европы Адель Ганзличковой из Чехии и чемпионом Азии Болортуяа Зоригтан из Монголии.

«После лицензионных турниров главный тренер дал возможность поработать самостоятельно. В итоге получили очередной приз. Со всеми соперниками я боролась впервые. Потому что некоторые из них поднялись с категории до 68 кг. В финале мне пришлось ждать японскую спортсменку по указанию тренера. Я проиграла по очкам только с одной ошибкой. Серебряная медаль тоже досталась нелегко. Теперь готовлюсь к чемпионату мира среди военных. В целом я чувствую себя комфортно в 72 кг. И рост, и телосложение соответствуют этому весу», - сказала Жамиля Бакбергенова.

На данном чемпионате мира казахстанцы завоевали одну золотую и две серебряные медали.