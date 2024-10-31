Жамиля Бакбергенова выиграла серебряную медаль ЧМ по женской борьбе

Борьба , Спорт
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Спортсменка в третий раз в карьере стала второй на чемпионате мира

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая за команду по женской борьбе, стала серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с японкой Ами Исии, которая несколько дней назад стала первой на молодежном ЧМ.

Сильнее в противостоянии оказалась соперница. Японская спортсменка выиграла схватку со счетом 8:6.

Бакбергенова в третий раз в карьере стала второй на ЧМ. Также в ее активе бронза мирового первенства, отметили в НОК.

 

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