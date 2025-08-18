Спортсмены РК Дмитрий Панарин и Махсут Таджибуллаев завоевали бронзовые медали в мужской парной категории на престижном международном турнире JE Wilson Ghana International 2025 по бадминтону в Гане, передает Kazpravda.kz

Как отметили в Казахстанской Федерации бадминтона, на протяжении всего турнира казахстанский дуэт демонстрировал блестящую игру, силу характера и мастерство.

- Каждый матч стал настоящей проверкой на выносливость и тактическое мышление, - подчеркнули в федерации.

Эта награда — не только личный успех Дмитрия Панарина и Махсута Таджибуллаева, но и важный вклад в развитие бадминтона в Казахстане, добавили в КФБ.