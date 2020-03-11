Казахстанские банки пересматривают ставки по депозитам

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Банки вслед за Казахстанским фондом гарантирования депозитов пересматривают ставки по депозитам, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КФГД.
Напомним, КФГД опубликовал
пересмотренные значения максимальных рекомендуемых ставок по несрочным депозитам, которые выросли до 12,5%, по срочным и сберегательным на короткие сроки – до 13%. С 10 марта базовая ставка Национального банка Республики Казахстан установлена
на уровне 12% годовых.
Сообщается, что в рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года, в день пересмотра максимальных ставок.
"По состоянию на 11 марта банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на 3 месяца в тенге до максимальных значений. Сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте и полностью покрывает инфляцию (6%). Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки", – отмечают в КФГД.