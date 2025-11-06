Казахстанские гвардейцы отличились на международном турнире по рукопашному бою

Статьи
49
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Костанае состоялся XV международный турнир по рукопашному бою, посвящённый памяти чемпиона мира, майора полиции Руслана Муканова. Соревнования собрали более 220 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

По итогам турнира команда Burkit Team Национальной гвардии МВД Республики Казахстан заняла первое место в общекомандном зачёте, сообщает Kazpravda.kz 

Главная цель турнира — воспитание молодёжи в духе патриотизма, любви к спорту и Родине на примере выдающегося спортсмена и офицера, а также привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и единоборствами.

Соревнования проходили в восьми весовых категориях, и военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан достойно представили свои подразделения, завоевав ряд наград.

Результаты личного первенства:

до 67 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Айдын Кабдусалимов — 1 место;

до 67 кг — военнослужащий воинской части 6697, рядовой Жандос Галымжанов — 2 место;

до 73 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Байбол Куанышов — 1 место;

до 73 кг — военнослужащий воинской части 6697, рядовой Жарас Сағын — 3 место;

до 80 кг — военнослужащий воинской части 6697, рядовой Нурбол Яхияханов — 1 место;

до 88 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Тамерлан Жолдыбай — 2 место;

до 97 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Искандер Жайкбаев — 2 место.

Так, гвардейцы в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки и своё стремление к победе — как на спортивных аренах, так и в службе Отечеству.

#турнир #гвардейцы #рукопашный бой

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Во главе угла – безопасность детей
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Системный диалог выходит на новый уровень
Новобранцы пополнили войска
Аудит как стратегическая инвестиция
Ориентиры Справедливого Казахстана
Тенденция к увеличению темпов развития
Запущен крупный аграрный кластер
Девять месяцев стабильного роста
Ключевые принципы и ценности
Эксклюзивное тесто успеха
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Аудит как стратегическая инвестиция
Матрица, определяющая судьбу человека
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые…
Вдохновились на труд и победы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]