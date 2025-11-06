В Костанае состоялся XV международный турнир по рукопашному бою, посвящённый памяти чемпиона мира, майора полиции Руслана Муканова. Соревнования собрали более 220 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

По итогам турнира команда Burkit Team Национальной гвардии МВД Республики Казахстан заняла первое место в общекомандном зачёте, сообщает Kazpravda.kz

Главная цель турнира — воспитание молодёжи в духе патриотизма, любви к спорту и Родине на примере выдающегося спортсмена и офицера, а также привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и единоборствами.

Соревнования проходили в восьми весовых категориях, и военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан достойно представили свои подразделения, завоевав ряд наград.

Результаты личного первенства:

до 67 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Айдын Кабдусалимов — 1 место;

до 67 кг — военнослужащий воинской части 6697, рядовой Жандос Галымжанов — 2 место;

до 73 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Байбол Куанышов — 1 место;

до 73 кг — военнослужащий воинской части 6697, рядовой Жарас Сағын — 3 место;

до 80 кг — военнослужащий воинской части 6697, рядовой Нурбол Яхияханов — 1 место;

до 88 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Тамерлан Жолдыбай — 2 место;

до 97 кг — курсант Академии Национальной гвардии, рядовой Искандер Жайкбаев — 2 место.

Так, гвардейцы в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки и своё стремление к победе — как на спортивных аренах, так и в службе Отечеству.