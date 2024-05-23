Казахстанские компании примут участие в бизнес-форуме в Сингапуре

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В ходе встречи президент Казахстана выразил благодарность правительству Сингапура за организацию казахско-сингапурского бизнес-форума. По его словам, это мероприятие послужит для казахстанских и сингапурских компаний хорошим стимулом к поиску новых возможностей на рынках двух стран.



Глава государства рассказал о проводимых в Казахстане комплексных реформах, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и создание комфортных условий для потенциальных инвесторов.



Хенг Суи Кеат отметил, что Казахстан и Сингапур могут содействовать расширению сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН.



Касым-Жомарт Токаев и Хенг Суи Кеат выразили готовность к дальнейшему укреплению партнерства путем взаимодействия правительственных и бизнес-структур.



Собеседники также обменялись мнениями по вопросам государственного строительства и глобальной экономики, включая цифровизацию, развитие технологий, искусственного интеллекта и человеческого капитала.