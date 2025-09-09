Также, в женских командных соревнованиях сборная РК завоевала бронзовую награду

В Кванджу (Южная Корея) состоялись индивидуальные соревнования по стрельбе из блочного лука в рамках чемпионата мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Двум представителям команды Казахстана удалось войти в десятку лучших - с девятым результатом завершили соревнования Андрей Тютюн и Роксана Юнусова.

Лучникам удалось дойти до 1/8 финала мирового первенства.

В женских командных соревнованиях сборная РК завоевала бронзовую награду. Успеха добились Роксана Юнусова, Адель Жексенбинова и Виктория Лян.