Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот

Армия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание было уделено детям, пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан

Фото: пресс-служба Минобороны

Военнослужащие казахстанского миротворческого контингента, несущие службу в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением», совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца организовали гуманитарную акцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны 

В населенном пункте Трунжа провинции Кунейтра на юго-западе Сирии они развернули лагерь для оказания квалифицированной медицинской помощи гражданскому населению. Особое внимание было уделено детям, пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан.

Военные медики провели медицинские осмотры, консультации и распределили среди нуждающихся необходимые лекарственные средства. Наиболее распространенные диагнозы у обратившихся пациентов: ОРЗ, заболевания опорно-двигательного аппарата, артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Акция подтвердила активную роль Казахстана в миротворческой деятельности, способствовала укреплению авторитета страны на международной арене и доверия со стороны местных жителей, пострадавших в результате гуманитарного кризиса, вызванного гражданской войной.

Казахстанские миротворцы провели медицинский осмотр 93 пациентов, продемонстрировав высокий уровень подготовки, ответственности и готовности оперативно реагировать на потребности местного населения.

#минобороны #медпомощь #миротворцы #Голанские высоты

