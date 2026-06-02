В фокусе внимания экспертов – безопасность

Армия
Асель Муканова
редактор отдела информации и права

В Национальном университете обороны разрабатывается грантовый проект по безо­пасности воинской службы и укреплению имиджа армии. В его реализацию экс­перты подготовили дорожную карту и методические рекомендации по внедрению соответствующей стратегии.

Фото: пресс-служба Минобороны

По замыслу разработчиков, положения этих документов должны перейти в управленческую, организацион­ную, профилактическую, информационную и контрольную практику органов военного управления, воинских частей и военных учебных заведений.

В ходе круглого стола в На­циональном университете обороны советник министра обороны старший научный сотрудник проекта Айгуль Тулембаева уточнила, что проект нацелен на повышение доверия общества к армии и формирование у молодежи осознанного стремления проходить воинскую службу без какого-либо давления.

– Сознание нового поколения очень подвержено информа­ционному влиянию. С учетом этих реалий буквально каждые полгода необходимо менять приемы, тактику и методы общения с допризывниками. В рамках научного проекта мы исследуем эффективные механизмы выстраивания коммуникаций с молодежью с учетом постоянно меняющихся общественных и информационных реалий. Думаю, совместно мы создадим необходимые ресурсы и базу для укрепления имиджа Вооруженных сил, – поделилась она.

Как отметил начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобо­роны полковник юстиции Тлеухан Басхожаев, сегодня в войсках военнослужащим срочной службы предоставляется возможность три раза в неделю выходить на связь с родными.

– В каждой воинской части размещен QR-код, с помощью которого военнослужащие могут направить обращение, внес­ти предложение или сообщить о волнующей их проблеме. Для нас это один из эффективных каналов обратной связи, позволяющий анализировать характер поступаю­щих обращений, выявлять критические ситуации и оперативно реагировать на них, – дополнил начальник департамента.

Любые происшествия в воинской среде напрямую влияют на формирование общественного восприятия и авторитета Вооруженных сил, говорилось в ходе заседания. Они снижают уровень доверия и усиливают внимание общества к вопросам воинской дисциплины и безопасности службы. В этой связи отмечена необходимость продолжения совместной комп­лексной работы, направленной на профилактику правонарушений, укрепление воинской дисциплины и совершенствование системы обеспечения безопасности военнослужащих.

Как сообщается на сайте Мин­обороны, участники дис­куссии также затронули вопросы психологического сопровож­дения службы, профилактики стрессов, кризисных состояний и защиты прав военнослужащих. По итогам встречи был выработан ряд предложений по усилению безопасности воинской службы, повышению ее открытости, улучшению социальных условий военнослужащих и патриотическому воспитанию молодежи.

