В фокусе внимания экспертов – безопасность

В Национальном университете обороны разрабатывается грантовый проект по безопасности воинской службы и укреплению имиджа армии. В его реализацию эксперты подготовили дорожную карту и методические рекомендации по внедрению соответствующей стратегии.
По замыслу разработчиков, положения этих документов должны перейти в управленческую, организационную, профилактическую, информационную и контрольную практику органов военного управления, воинских частей и военных учебных заведений.
В ходе круглого стола в Национальном университете обороны советник министра обороны старший научный сотрудник проекта Айгуль Тулембаева уточнила, что проект нацелен на повышение доверия общества к армии и формирование у молодежи осознанного стремления проходить воинскую службу без какого-либо давления.
– Сознание нового поколения очень подвержено информационному влиянию. С учетом этих реалий буквально каждые полгода необходимо менять приемы, тактику и методы общения с допризывниками. В рамках научного проекта мы исследуем эффективные механизмы выстраивания коммуникаций с молодежью с учетом постоянно меняющихся общественных и информационных реалий. Думаю, совместно мы создадим необходимые ресурсы и базу для укрепления имиджа Вооруженных сил, – поделилась она.
Как отметил начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны полковник юстиции Тлеухан Басхожаев, сегодня в войсках военнослужащим срочной службы предоставляется возможность три раза в неделю выходить на связь с родными.
– В каждой воинской части размещен QR-код, с помощью которого военнослужащие могут направить обращение, внести предложение или сообщить о волнующей их проблеме. Для нас это один из эффективных каналов обратной связи, позволяющий анализировать характер поступающих обращений, выявлять критические ситуации и оперативно реагировать на них, – дополнил начальник департамента.
Любые происшествия в воинской среде напрямую влияют на формирование общественного восприятия и авторитета Вооруженных сил, говорилось в ходе заседания. Они снижают уровень доверия и усиливают внимание общества к вопросам воинской дисциплины и безопасности службы. В этой связи отмечена необходимость продолжения совместной комплексной работы, направленной на профилактику правонарушений, укрепление воинской дисциплины и совершенствование системы обеспечения безопасности военнослужащих.
Как сообщается на сайте Минобороны, участники дискуссии также затронули вопросы психологического сопровождения службы, профилактики стрессов, кризисных состояний и защиты прав военнослужащих. По итогам встречи был выработан ряд предложений по усилению безопасности воинской службы, повышению ее открытости, улучшению социальных условий военнослужащих и патриотическому воспитанию молодежи.