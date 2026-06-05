Основа национальной идентичности

Празднуя День государственных символов, военнослужащие Вооруженных сил одновременно исполнили Государственный гимн во всех гарнизонах страны, сообщает пресс-служба Минис­терства обороны РК.

Фото: пресс-служба МО РК

Повсеместно были проведены и церемонии поднятия Государственного флага. Также были организованы занятия по разъяснению истории создания и значения государственных символов, челленджи и другие культурно-просветительские мероприятия.

В войсковой части 21450 Гвардейского гарнизона высокая честь поднять Государственный флаг выпала солдату срочной службы Альтаиру Туракбаю. Для военнослужащего это событие стало вдвойне особенным – 4 июня он отмечает и свой день рождения.

– Участие в столь почетной церемонии – большая честь. Государственный флаг олицетворяет нашу Родину, ее историю и достижения, поэтому это доверие очень ценно. Для меня это самый знаменательный день армейской службы, – говорит рядовой Альтаир Туракбай.

В Алматы на торжественном построении начальник штаба Центра миротворческих операций Министерства обороны РК полковник Бахытжан Жетписов подчеркнул особую роль государст­венных символов в укреплении суверенитета и национального единства страны.

– 4 июня 1992 года стало знаковой датой в истории нашей республики. Именно в этот день были впервые утверждены государственные символы Казахстана – Флаг, Герб и Гимн, – ставшие олицетворением национальной идентичности и государственности, – сказал он.

В Актау военнослужащие Военно-морских сил и Сухопутных войск, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ приняли участие в торжест­венной церемонии поднятия Государственного флага на Центральной площади госсимволов. Затем в сопровождении военного оркестра защитники Отечества прошли торжественным маршем по главной улице областного центра.

В Актобе курсанты Военного института Сил воздушной обороны им. Т. Бегельдинова, построившись у музейных образцов авиационной техники, исполнили Государственный гимн. Своим проникновенным исполнением они продемонстрировали верность воинскому долгу, уважение к государственным символам и преданность Родине.

Государственные символы – основа национальной идентичности и духовного единства страны. Отражая многовековую историю, культуру народа и его стремление к развитию и процветанию, они служат важнейшим ориентиром пат­риотического воспитания и укрепления гражданской ответственности.