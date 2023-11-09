Казахстанские миротворцы ознакомились с передовой практикой в Кении

На базе Международного учебного центра поддержки мира собрались более 300 представителей центров миротворческой подготовки и международных организаций из 80 государств

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

Делегация Министерства обороны Казахстана приняла участие в 27-й конференции Международной ассоциации центров миротворческой подготовки (IAPTC), состоявшейся в столице Кении Найроби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр миротворческих операций.

На базе Международного учебного центра поддержки мира собрались более 300 представителей центров миротворческой подготовки и международных организаций из 80 государств. Делегаты конференции обсудили роль партнерства в подготовке миротворцев к сложным условиям миротворческих операций.

"Участие в конференции позволило ознакомиться с текущими тенденциями и требованиями в области миротворческой деятельности и установить новые контакты. С учетом полученной информации мы сможем своевременно адаптировать программу подготовки национального миротворческого контингента", – отметил начальник Центра миротворческой подготовки полковник Бауыржан Нигметуллин.

В первую очередь мероприятие направлено на наращивание миротворческого потенциала, оценку и развитие стратегического сотрудничества международных организаций, правительств и представителей местных властей, заинтересованных в повышении эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Следует отметить, что Международная ассоциация центров миротворческой подготовки была создана в 1995 году. Благодаря тренингам, образовательным программам и исследовательским инициативам центры миротворческой подготовки по всему миру успешно подготовили более 50 тыс. миротворцев из 190 стран.