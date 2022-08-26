Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории

Новый взгляд на старые документы

Издание особой ценности

В рамках проекта «Архив-2025» при координации Комитета по делам архивов и управления документацией, поддержке Министерства культуры и спорта группа архивистов Национального архива РК работала в Венгрии.

Как рассказывает участник научной экспедиции, заместитель директора Национального архива РК Турсынгуль Кусаинова, казахстанские архивисты обнаружили редкое издание – «Материалы особого комитета Академии наук по исследованию союзных и автономных республик», серия «Казахстанская», в которой был опубликован труд «Казахи. Антропологические очерки» (издан в Ленинграде, в 1927 году). Одним из авторов этих очерков является Алихан Букейхан, что придает изданию особую ценность. Материалы содержат ценные сведения о жизни казахов и положении в степи в 1920-х годах.

По данным ряда казахстанских историков, это редкое издание в Казахстане отсутствует. Антропологический отряд Казахстанской экспедиции Академии наук, начавший свою исследовательскую работу летом 1926 года, имел целью обследования жизни казахов Актюбинского и Адаевского районов. Скромные материальные ресурсы, которыми располагал отряд, трудность передвижения не позволили произвести крупные исследования. Период полевой работы немногим превышал один месяц. Тем не менее отрядом собран значительный научный материал. Кроме того, в Национальном архиве Венгрии специалистами Национального архива РК выявлен Атлас мира, в котором в разделе «Тартария» изображена территория Казахстана.

В глубь веков

К примеру, самым знаменитым выходцем из Венгрии, посвятившим себя изучению Казахстана и Средней Азии, был Арминий Вамбери (1832–1913). В начале ХХ века его единодушно считали величайшим в мире знатоком Востока.

Вамбери предпринял свое знаменитое путешествие в Среднюю Азию и казахские степи с марта 1863-го по январь 1864-го, начав его из Стамбула. Дошли до наших дней его записки из Хивы, Бухары и Самарканда.

Вамбери остался в истории как многосторонний ориенталист – историк, лингвист и блестящий автор записок путешественника.

Его научная деятельность оказала огромное влияние на развитие востоковедения в Германии, Франции и Великобритании и в целом на европейскую науку. Это был, безусловно, ученый европейского масштаба.

Путь в Среднюю Азию, который пролегал через казахские степи, впервые был описан во французском издании книги «Путешествие бедного дервиша в Среднюю Азию» в 1863 году.

Позднее появились немецкое издание «Запретное путешествие в Бухару и Самарканд» и английское «История моей борьбы».

Кроме того, Вамбери оказал большое влияние на классичес­кую тюркологию такими своими фундаментальными работами, как «Чагатайские языковые штудии» (1867), «Тюркские народы в своих этнологических и этнографических отношениях» (1885), «Замечания к древнетюркским надписям Монголии и Сибири».

До сих пор сохраняет свое научное значение его исторический труд «История Бухары» 1873 года, в котором есть сведения о ситуации на территории Казахстана.

Казалось бы, добавить к научному наследию Вамбери больше нечего, настолько хорошо оно изучено, но вот специалисты Национального архива РК нашли в архиве Академии наук Венгрии ранее неизвестные его приобретения. Так, в Восточном отделе Академической библиотеки хранится коллекция документов Арминия Вамбери, в том числе литературные произведения разных жанров, привезенные им с территории Казахстана и Средней Азии. Тексты их записаны арабской графикой, при этом сам Вамбери отметил, что они созданы на тюркском языке.

Объект особого внимания

Как выяснилось, литературные находки Арминия Вамбери в Средней Азии изучены и оцифрованы далеко не полностью, а ведь среди них – этнографические, исторические и литературные произведения тюркских, в том числе казахских, авторов, написанные на протяжении нескольких веков. Есть среди неоцифрованных экспонатов и поэмы, и народные сказки, и стихи, и вовсе неразобранные и неизученные рукописи. Поэтому наследие Вамбери по-прежнему имеет громадную ценность для исследователей казахской истории и культуры.

Следует также сказать, что Вамбери нашел более тысячи общих слов в венгерском и тюркском языках, в том числе распространенном на территории Казахстана в XIX веке чагатайском языке. В этом заключается особая ценность созданных им венгерско-тюркских словарей.

В этой связи специалистами Национального архива привезены в Казахстан ставшие библиографической редкостью книги Вамбери. В том числе «Венгерско-тюркско-татарский словарь», изданный в 1869 году по итогам его поездок в Среднюю Азию.

Сотрудники Национального архива РК привезли в Казахстан также произведения других авторов, связанных с Казахстаном. Среди них «История исламской тюркской культуры» доктора Бахаэддина Огеля. В ней собраны малоизвестные сведения по истории мусульманства в степи.

Бахаэддин Огель пытался выя­вить сходство тюркского языка и культуры народов Анатолии и Средней Азии, изучал разные языки на протяжении всей жизни. Его исследования тюркских государств и культур станут важным источником для изучения истории Казахстана.

По следу тигра

Не менее важным венгерским исследователем Средней Азии и Казахстана на рубеже ХIХ и ХХ веков был Георг (Дьёрдь) Алмаши. Этот ученый известен как автор исследований по древней истории тюрков, лингвистике, антропологии тюркских народов.

В марте – декабре 1900 года Алмаши был в Казахстане, главным образом в Жетысу, где изучал природу и жизнь народа. Результаты поездки были опубликованы им в 1901 году под названием «Путешествия в русский Туркестан» и в 1903-м – под названием «Путешест­вие в сердце Азии».

В этой связи сотрудниками Национального архива РК приобретена копия ставшей библиографической редкостью книги Алмаши «Путешествие в сердце Азии». В ней Алмаши, в частности, рассказывает о своем посещении города Верного (Алматы).

По свидетельству историков, научное наследие Алмаши особенно ценно тем, что его фото­графии были одними из первых доставлены в Европу, и европейцы узнали о жизни казахов, их культуре и быте.

Примечательно, что в начале XX века именно этот исследователь обнаружил близ Алматы исчезнувший ныне вид балхашских тигров, обитавший в казахских степях. Впрочем, тогда они были вовсе не редкостью, Алмаши даже принял участие в охоте на них, о чем не преминул рассказать в своих записках.

Научное наследие Алмаши также требует дальнейшего изучения, ведь, по свидетельству венгерских ученых, далеко не все увиденное и записанное им в Казахстане нашло отражение в публикациях.

Много неразгаданных тайн о настоящих причинах, побудивших его отправиться в Казахстан и Среднюю Азию, хранит обширный личный архив ученого, которым владеют теперь его наследники…

Кроме этого, специалисты Национального архива нашли в этнографическом музее Будапешта коллекцию образцов материальной культуры казахов. Среди них – произведения народных ремесел из текстиля, кожи, металла. Есть экспонаты традиционные для казахского декоративно-прикладного искусства, но есть и уникальные по художественному исполнению. Эти свидетельства давних казахско-венгерских связей также требуют пристального внимания казахстанских специалистов. Может быть, стоит привезти их на выставку в Казахстан?

Далекое – близкое

Ценные находки ожидали казахстанских специалистов в Национальном архиве Венгрии. Выявлены документы о казахстанцах, оказавшихся в венгерском плену в ходе Великой Отечественной войны.

Послевоенные документы, найденные казахстанскими архивис­тами в Национальном архиве Венгрии, оказались весьма познавательными и, безусловно, пригодятся специалистам, собравшимся освещать историю двухсторонних казахстанско-венгерских отношений. Конечно, трагическими событиями казахстанско-венгерские связи не ограничивались. Были в советский период и светлые страницы, когда двухсторонние связи вышли на новый уровень. Сейчас о них вспоминают как-то неохотно, но ведь это также важнейшая часть нашей истории.

Еще в 1949 году молодая казахская певица Роза Багланова завое­вала первую премию и звание лауреата второго Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Будапеште. Один из американских юношей, который слушал чудесное выступление Розы Баглановой в Будапеште, в своем письме певице признался, что ее песни были одним из наиболее запомнившихся событий фестиваля.

Тогда венгры часто приезжали к нам, а казахстанцы – в Венгрию для знакомства, обмена опытом и налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Вот, к примеру, материалы о проведенных в 1969 году Днях казахской культуры в Венгрии. Как выясняется, презентация жизни и достижений Казахстана для венгерских друзей не ограничивалась однодневными мероприятиями, это была серия встреч в течение всего 1969 года.

В Венгрию прибывали многочис­ленные казахстанские делегации. Венгерское «Общество друзей Казахстана» – было, оказывается, и такое – пригласило туристическую группу из 35 человек за свой счет в апреле, во время проведения Дней культуры Казахстана. В ее состав вошли представители научной и культурной интеллигенции, в том числе художники. Маршрут творческой группы пролегал через Будапешт, Секешфехервар, Веспрем, включал отдых на озере Балатон, далее – Печ и возвращение в Будапешт.

В том же году венгерское «Общест­во друзей Казахстана» пригласило Казахский государст­венный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы. Наши музыканты были в Венгрии 10 дней: выступали в Будапеште в рамках Недели искусства, а также в уездах Дьер-Шопрон и Ваш.

Прошли тогда в Венгрии и масштабные выставки казахского народного искусства, фотографий и детских рисунков, представлявших Казахстан. В честь добрых гос­тей в Будапеште развевался флаг Казахской ССР, а наши писатели представляли на литературных вечерах свои лучшие художественные произведения. В центральных и районных венгерских газетах публиковалась масса материалов о жизни в Казахстане, а по телевидению показывали казахские документальные и художественные фильмы. Одновременно велась подготовка к Дням венгерской культуры в Казахстане.

Также сохранились в Национальном архиве Венгрии любопытные сведения и о визите казахстанской делегации во главе с министром здравоохранения Казахской ССР Торегельды Шармановым в марте 1976 года. Как записано в отчете о поездке, «после краткого брифинга генерального директора центральной больницы товарища Санто, министр Шарманов осмотрел ее в сопровождении доктора Петера Варги и профессора Йено Манингера. Казахстанские гости посетили завод электромедицинского оборудования компании Medicor. Директор Чаба Дьери рассказывал о производственных процессах и продукции завода. Во время визита в Medicor казахские гости познакомились с работой всемирно известной венгерской компании, производившей, в частности, стоматологическое и хирургическое оборудование и игравшей заметную роль в венгерско-советских экономических связях».

Глава казахстанской делегации министр Шарманов также нанес визит министру здравоохранения доктору Эмилю Шультейсу. Как написано в документах, «товарищи Шарманов и Шультейс провели профессиональные дискуссии о состоянии здравоохранения в двух странах. В то же время другой член делегации Балгабек Кыдырбекулы, казахский писатель, заместитель главного редактора газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне «Egemen Qazaqstan». – Прим. авт.), посетил редакцию «Ország-Világ», где гостей приветствовал главный редактор газеты товарищ Корнел Хайнал».

Венгры на Тенгизе

Не менее интересны находки в Будапештском городском архиве документов об участии венгерских инженеров и рабочих в освое­нии нефтяного месторождения «Тенгиз» в Казахстане в период 1960–1980-х годов.

Так, в фонде № 355 «Тенгиз» отложились сведения о гражданских и административных объектах, запроектированных и возведенных венгерскими специалистами в Казахстане, а также данные о венгерских архитекторах и инженерах, других специалистах, работавших в нашей стране.

В этом же фонде имеются сведения о казахстанских специалистах, работавших в нефтяной сфере, а также о техническом оснащении нефтегазовой отрасли Казахстана. Не менее интересна информация о строительных технологиях, впервые применявшихся в Казахстане венгерскими строителями.

Как выясняется, ранее они были приобретены Венгрией в Великобритании. Таким образом, работа с фондом № 355 «Тенгиз», хранящимся в городском архиве Будапешта и насчитывающим несколько тысяч единиц хранения информации, может послужить источником информации об экономической ситуации в неф­тегазовой отрасли Казахстана в период 1960–1980-х годов, общем состоянии и возможностях казахстанской экономики, судьбах казахстанских и венгерских специалистов нефтегазовой сферы, а также казахстанско-венгерских экономических, общественных и культурных связях.

Там, где не ждали

О том, что работа с архивными документами весьма кропотлива и обнаружить нужную информацию можно в совершенно неожиданных на первый взгляд источниках, свидетельствует следующий случай. Так, в городском архиве Будапешта было найдено несколько документов под общим названием «Туркестан». Но помимо названия материал при первичном исследовании не содержал информации о Казахстане. Этот документ представляет собой политический донос одного из жителей Будапешта в королевскую прокуратуру Венгрии, датируемый 1925 годом. Речь в нем идет о симпатии к коммунистам одного из соседей по дому автора доноса. Лишь при долгом и тщательном изучении с привлечением новых документов и консультаций венгерских специалистов стало понятно, что речь идет о человеке, связанном с событиями в Казахстане периода гражданской войны.

Как оказалось, этот гражданин Венгрии попал в плен к русским во время Первой мировой войны, затем, после Октябрьской революции 1917 года, оказался в армии адмирала Колчака в Омске, сражался с Красной армией на территории Казахстана, оказался в плену и некоторое время содержался в лагере военнопленных в Южном Казахстане. Затем, чтобы вернуться в Венгрию, он перешел на сторону большевиков, вступил в Красную армию, сражался теперь уже с белыми и все-таки сумел вернуться домой уже после окончания гражданской войны в России. На родине ему удалось каким-то немыслимым образом доказать, что в Красной армии он служил по принуждению и с коммунистами никак не связан. Тем не менее он продолжал оставаться у властей под подозрением.

Дальнейшее изучение документов этого гражданина, на взгляд архивистов, может способствовать освещению малоизвестных страниц истории Казахстана 1920-х годов.

А вот венгерские коллеги, так сказать, попутно, помогая казахстанским коллегам, выяснили, кто же был автором доносов на побывавшего в наших краях жителя Будапешта. Им оказалась… его соседка по лестничной площадке, женщина, которой наш герой вскружил голову рассказами о Туркестане, вроде бы полюбил он ее навеки, но вскоре оставил ради другой...

Впрочем, к чести королевской прокуратуры, там, видимо, догадывались о причинах поступающих доносов. За вернувшимся из дальних стран гражданином продолжали приглядывать, но, видимо, с коммунистами он действительно дел не имел, к ответственности его так и не привлекли…

Казалось бы, несчастная любовь, что тут может быть важного для истории? Но вот так «бдительность» женщины, сто лет назад жаждавшей отомстить коварному обманщику, спустя годы помогла архивистам найти важные документы. По словам специалистов, изучение в Будапештском архиве биографий венгров, побывавших на территории Казахстана в плену или в ходе военных действий в период гражданской, а также Второй мировой войны, позволит получить дополнительные источники информации по истории Казахстана.