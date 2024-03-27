Казахстанские спортсмены пополнили копилку олимпийских лицензий

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Аскар Бейсенбаев

В праздничные дни путевки на главные летние старты четырехлетия добыли фехтовальщики и гимнасты

фото olympic.kz

Исторического достижения добились наши шпажисты на завершившемся лицензионном этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Они не только выиграли сразу четыре лицензии на Олимпиаду в Париж, но и стали бронзовыми призерами турнира. Честь Казахстана защищали Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Эльмир Алимжанов. Теперь все они отправятся на Летние игры во Францию.

В 1⁄16 финала казахстанские мушкетеры со счетом 45:32 победили Швецию, в 1⁄8 финала были сильнее Германии – 45:36, а в 1⁄4 финала одолели чемпионов Олимпийских игр-2020 – сборную Японии со счетом 45:30. В полуфинале наши спортсмены, к сожалению, уступили Чехии – 36:45, но зато в поединке за третье место смогли обыграть очень сильную сборную Италии со счетом 45:35 и получить заветные лицензии на участие в летних Играх-2024.

Отметим, что наши фехтовальщики на шпагах добывали очки на нескольких этапах Кубков мира. Так, в 2023 году они взяли первое место в Стамбуле (Турция), были восьмыми в Берне (Швейцария) и шестыми в Ванкувере (Канада). В этом году, помимо Тбилиси, выступили в Хайденхайме (Германия), где смогли войти в пятерку лучших команд мира.

– Мы достигли исторического результата. Пытались командой отобраться много раз. Для меня это уже пятый цикл. Четыре раза мы были очень близки, но лицензия уходила от нас. Но сейчас все получилось: сразу четыре казахстанских фехтовальщика попали на Олимпиаду. Трое из них выступят в индивидуальных соревнованиях, а весь состав – в командных. Я бы сказал, что это сенсация, – сказал в интервью olympic.kz один из лидеров ­команды Эльмир Алимжанов.

Мы очень долго шли к этому, и все очень счастливы. Когда узна­ли, что пробились на летние Игры, начали фехтовать свободно, в свое удовольствие и в итоге завоевали бронзовую медаль на решающем Кубке мира. Это непередаваемые эмоции. Достойный результат всей команды. Весь год мы были в топе. Выдержали его в таком темпе и с таким настроением. Весь мир до сих пор удивляется нашим результатам. Спасибо всем за поддержку, – заключил спортсмен.

Вчера пришло известие и о том, что еще одну заветную олимпийскую лицензию в столицу Франции нам принес Данил Мусабаев по итогам выступления на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия) по батутной гимнастике. По итогам данного турнира он стал лишь 47-м. Однако в зачет идут лучшие результаты на двух из пяти этапов Кубков мира, показанные в течение года, и наш спортсмен смог квалифицироваться. Напомним, по итогам выступления в Португалии он смог занять девятое место, а потом в США вошел в двадцатку лучших.

Отметим, что отбор на Олимпиаду-2024 в этом виде спорта завершился. В Париже выступят лишь 16 мужчин и 16 женщин, и среди них будет спортсмен из Казахстана, который по итогам этапов занял высокое 14-е место.

На сегодняшний день в копилке нашей национальной команды уже 31 лицензия, но это результат не окончательный, так как впереди еще несколько лицензионных турниров.

#Спорт #олимпийские лицензии

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