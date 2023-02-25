Казахстанские стрелки завоевали 5 медалей Кубка Азии

На их счету 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Национальная сборная Казахстана по стендовой стрельбе показывает успехи на Кубке Азии в Эль-Кувейте (Кувейт), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В копилке казахстанских спортсменов уже есть 5 медалей: 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

В финальном зачете упражнения "skeet" среди женщин золотую медаль завоевала Ольга Панарина. У Асем Орынбай бронзовая награда.

В финальном зачёте упражнения "skeet" среди мужчин бронзовым призером стал Эдуард Ещенко.

Еще одна золотую медаль в копилке сборной принадлежит нашей женской сборной, которая в командном зачете упражнения "skeet" показала лучший результат.

В составе команды выступали Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Ольга Панарина.

А мужская сборная в командном зачете упражнения "skeet" стала второй. Честь страны тут защищали Эдуард Ещенко, Юнус Мачжон и Артем Седельников.

Кубок Азии в Кувейте стартовал 21 февраля и продлится до 2 марта. Казахстан представляют 28 сильнейших спортсменов Национальной сборной команды. Всего в турнире принимают участие 350 стрелков.