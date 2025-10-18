С 24 по 30 октября в китайском городе Уси пройдет чемпионат мира по таеквондо, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

На этом престижном турнире соберутся сильнейшие спортсмены, в числе которых представители сборной Казахстана. Подробнее - в материале Olympic.kz.

Предстоящий ЧМ станет одним из самых масштабных. В соревнованиях примут участие 991 атлет из 179 стран, а также спортсмены под нейтральным флагом (AIN), команда Всемирной федерации таеквондо и сборная беженцев (TRT). Количественный показатель превысил результат мирового первенства 2017 года в Муджу.

Китай во второй раз примет мировое первенство. Ранее турнир проходил в 2007 году в Пекине. Учи в свою очередь в последние годы стал местом проведения многих международных стартов, и готов принять соревнования такого высокого ранга.

Участники будут соревноваться в 16 весовых категориях (по 8 у мужчин и женщин). Ниже представлен состав команды Казахстана.

В последний раз медаль на чемпионате мира сборная Казахстана завоевала в 2019 году. Этого успеха добился Кайрат Сарымсаков, который дошел до полуфинала в категории до 74 кг и уступил Ахмаду Абугаушу, став обладателем "бронзы". При этом атлет выиграл награду ЧМ во второй раз. В 2017-м он также стал третьим.

На сегодняшний день большие надежды в мужской команде возлагаются на Самирхона Абабакирова и Батырхана Толеугали. После турнира Kazakhstan Open-2025 оба спортсмена не участвовали в крупных соревнованиях и сосредоточились на предстоящем чемпионате в Китае.

Самирхон в этом сезоне демонстрирует высокие результаты. На Универсиаде в Германии он стал победителем в категории до 63 кг. Среди фаворитов этого дивизиона также бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Мохамед Халил Дженбуди (Тунис). Самирхон Абабакиров победил его в полуфинале Универсиады. И вполне возможно, что спортсмены встретятся на даянге в Уси.

Батырхан Толеугали получит отличную возможность взять реванш за неудачу на Олимпиаде 2024 года. Однако уровень конкуренции в категории до 80 кг высок, так что завоевать медаль будет непросто.

Определенные медальные надежды связываются и с Бейбарысом Кабланом и Тамирланом Тлеулесом.

У женщин Мария Севостьянова относится к числу спортсменок, способных бороться за медаль. Кроме того, Нодира Ахмедова и Азиза Каражанова также показывают высокую конкурентоспособность на международной арене, что говорит об их потенциале.

В Китае выступят также пять олимпийских чемпионов и десятки медалистов. Например, Фирас Катуси (Тунис), Ариан Салими (Иран), Ким Ю Чин (Южная Корея), Вивиана Мартон (Венгрия), Альтея Лорен (Франция).

Также за медали будут бороться Мохамед Халил Дженбуди (Тунис), Симеоне Алессио (Италия), Мехран Бархордари (Иран), Нафия Куш (Турция), Мерве Динчел (Турция), Хатидже Кюбра (Турция), Адриана Сересо (Испания), Уго Арильо (Испания) и другие титулованные атлеты.

Предстоящий чемпионат станет отличной возможностью для казахстанских таеквондистов повысить свой международный престиж и после шестилетнего перерыва вновь вернуться на пьедестал.