Казахстанские ветераны получают самые высокие выплаты ко Дню Победы

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Игорь Прохоров

По данным на май этого года, в Казахстане проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны.

Среди них 108 участников и 40 человек с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период той войны. Все они получили единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов. Средний размер помощи составляет 1,7 млн тенге.

Необходимо отметить, что в нашей стране установлен самый большой размер единовременной социальной выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами CНГ – 3,8 тыс. долларов в среднем.

Так, в Таджикистане проживают 24 ветерана, выплата им составила по 2,2–2,3 тыс., в Узбекистане – 1,5 тыс., в Беларуси 1,1 тыс. ветеранов получили по 1,2 тыс., в Азербайджане и Кыргызстане – по 1,1 тыс. долларов, меньше всего предусмотрено на эти цели в России. Там 12,5 тыс. ветеранов получили по 107 долларов.

В Казахстане насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе жители блокадного Ленинграда – 70 человек, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 149 человек, супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны, – 2 314 человек, вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великую Отечественную, – два человека, труженики тыла – 47 477 человек. По данным на 1 мая 2024 года, средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет: для участников войны – 239 844 тенге, для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной (40 человек), – 250 125, для тружеников тыла (47 477 человек) – 161 432 тенге.

В честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также лично вручают поздравительные открытки и памятные подарки.

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