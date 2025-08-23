Глава министерства туризма и спорта встретился с национальной сборной по фехтованию, ставшей бронзовым призёром чемпионата мира 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Минтуризма и спорта РК

Министр поздравил спортсменов с историческими результатами - национальная сборная Казахстана по фехтованию в составе Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова, Кирилла Проходова и Руслана Курбанова уверенно обыграла девятикратных олимпийских чемпионов.



Глава ведомства выразил благодарность президенту Федерации фехтования Казахстана, государственному тренеру Тимуру Байтасову. Кроме того, министр отдельно отметил, что значительный вклад в успехи национальной сборной внес главный тренер Олександр Горбачук, специально приглашенный для Федерации в прошлом году. Напомним, под его руководством сборная Японии стала олимпийскими чемпионами в Токио, Париже, а также на Азиатских Играх в 2018, 2022 годах.

«На примере Федерации фехтования мы видим эффективную реализацию поручения Главы государства по внедрению международного тренерского опыта, повышению квалификации отечественных тренеров и спортсменов, развитию новых для Казахстана направлений в спорте. Сегодня Федерация фехтования Казахстана стала одной из образцовых спортивных организаций. Благодаря планомерной работе национальная сборная уже вошла в 5-ку сильнейших команд мира. Успехи наших спортсменов формируют совершенно новые традиции в отечественном спорте», - отметил Ербол Мырзабосынов.

Министр также отметил вклад запасного спортсмена Ерлика Сертаева, подчеркнув, что каждый член команды играет важную роль на пути к победе.



Напомним, ранее национальная сборная Казахстана завоевала серебро на Азиатских играх 2023 года и заняла шестое место на Олимпийских играх 2024 года в Париже.