Беспилотник "Шагала-М" успешно прошел испытания

Преимущество модели в том, что для нее не нужна взлетная полоса.

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АО «НК «Казахстан инжиниринг» успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата «Шагала-М», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Отмечается, что в ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно: его скорость, высота и дальность полета.

Председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.

«Преимущество в том, что для «Шагала-М» не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты – СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент», - рассказал генеральный директор ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» Гани Байсеитов.

В этом году в МИИР РК разработали Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Казахстана, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.

В свою очередь, в «Казахстан Инжиниринг» на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения, добавили в МИИР.