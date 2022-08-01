Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году

Позитивная динамика товарооборота

Итоги работы МТИ РК за первое полугодие и задачи на предстоящий период рассмотрены на заседании коллегии ведомства под председательством заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова.

Как сообщила в ходе заседания вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, за пять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика внешней торговли Казахстана. За январь – май внешнеторговый оборот составил 51,3 млрд долларов. Экспорт вырос на 59% по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года и составил 34,2 млрд долларов. Торговля со странами ЕАЭС также продолжает показывать позитивную динамику.

– Товарооборот Казахстана с партнерами по ЕАЭС за пять месяцев 2022 года составил 10 миллиардов долларов, что почти на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продолжается работа по устранению барьеров для казахстанских товаров на рынках стран ЕАЭС, – доложила Жанель Кушукова.

В свою очередь вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова подчеркнула, что на сегодня министерством воплощается в жизнь девять цифровых проектов. Среди них есть и внед­рение социального кошелька с платежной системой.

– На сегодня работы по пилотному проекту «социального кошелька» продолжаются с участием заинтересованных госорганов, организаций и БВУ, – сказала Асель Жанасова.

При этом Бахыт Султанов отметил, что ввести в действие «социальный кошелек» следует до конца года.

– Реализация проекта обеспечит быстрое создание цифрового инструмента для распределения средств социальной поддержки населения с обеспечением мониторинга эффективности их использования, – отметил глава Минторговли и интеграции.

В ходе заседания с докладом выступил председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев. По его словам, также вырос внутренний товарооборот. За январь – июнь его объем составил 20,6 трлн тенге. В том числе 6,1 трлн пришлось на розничную и 14,5 трлн тенге – на оптовую торговлю.

В настоящее время, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, комитет ведет работу по трем основным направлениям: совершенствованию госполитики по вопросам развития сферы торговли, развитию торговой инфраструктуры, обеспечению реализации единой госполитики по вопросам стабилизации цен на продтовары.

В этой связи Бахыт Султанов поручил председателю Комитета торговли принять активное участие в работе Министерства сельского хозяйства над Комплекс­ным планом развития сахарной отрасли. Глава МТИ отметил, что план должен быть направлен на значительное сокращение ее зависимости от импорта и постепенный переход к самообеспечению. Также следует ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы с сетью ОРЦ и привлечением заинтересованных инвесторов.

Подводя итоги коллегии, министр торговли и интеграции поручил вице-министрам и председателям комитетов взять под особый контроль обеспечение своевременного и качественного исполнения всех взятых обязательств и прежде всего поручений Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства РК.