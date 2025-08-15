Казахстанский скалолаз завоевал «бронзу» Всемирных игр в Китае
Ришат Хайбуллин стал одним из победителей в дисциплине «скорость»
Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин занял третье место на Всемирных играх-2025 в Чэнду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанец завоевал бронзовую медаль в дисциплине «скорость».
Первое место занял спортсмен из Китая Цзянь Го Лун. Следом финишировал Киромал Катибин (Индонезия).
Амир Маймуратов стал 15-м, Бекнур Алтынбеков - 23-м, Дамир Токтаров -28-м.