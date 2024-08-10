Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде

Главный тренер сборной Туниса по тхэквондо казахстанец Есбол Султанов и его команда завоевали «золото» и «серебро» Парижа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Спорт Шредингера»

Фото: Спорт Шрёдингера

В весе 80 кг первенствовал Фирас Катуси, а в весе 58 кг бронзовым призером стал Мохамед Халил Жендуби.

«Золото» Катуси - первое в тхэквондо для Туниса. Всего у Туниса четыре олимпийских медали в этом спорте - 1+1+2.

Как спортсмен, Есбол Султанов участвовал на Азиаде-2006 и ЧМ-2007. В сентябре прошлого года Султанов рассказал в инстаграме о победе двух учеников на чемпионате мира среди кадетов, а затем уехал работать в Тунис.

В новой команде 37-летний Султанов начал с восьми золотых медалей на чемпионате Африки и завоевания четырех лицензий в Париж-2024. Перед его назначением сборная Туниса провалилась на чемпионате мира, оставшись без медалей.

Казахстан на Олимпиаде представляли двое тхэквондистов.

20-летний Самирхон Абабакиров (58 кг) проиграл в 1/8 финала, а 18-летний Батырхан Толеугали (80 кг) прошел бронзового призера ЧМ-2011 и 2015 Исмаэля Кулибали из Мали, но уступил итальянцу Симоне Алессио.