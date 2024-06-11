Впервые Elsevier будет издавать казахстанский научный журнал

Образование, Наука
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Дана Аменова
Корреспондент

Elsevier – это одно из крупнейших научных издательств мира

Фото: пресс-служба МНВО РК

Впервые в Казахстане, Центральной Азии и странах СНГ научный журнал «Eurasian Journal of Physics and Functional Materials» начал издаваться на платформе «Digital Commons Elsevier». Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РК, передает Kazpavda.kz

Elsevier – это одно из крупнейших научных издательств мира, выпускающих около четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов.

Журнал «Eurasian Journal of Physics and Functional Materials» выпускается Евразийским национальным университетом с 2017 года на английском языке. Все статьи научного издания также входят в международную научную базу Scopus. Он содержит материалы о результатах научных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий, альтернативной и водородной энергетики и т.д.

Международная редакционная коллегия журнала включает ученых из Казахстана, России, США, Франции, Японии, Финляндии, Швеции, Италии, Узбекистана, Англии, а также научные организации мирового уровня, такие как CERN и Объединенный институт ядерных исследований.

«Компания Elsevier сама обратилась к нам с предложением включить журнал в базу и с готовностью выпускать электронную версию журнала. Публикация «Eurasian Journal of Physics and Functional Materials» на платформе Elsevier открывает новые перспективы для развития не только журнала, но и всего научного сообщества Казахстана. Это признание международного уровня качества научных исследований, проводимых в ЕНУ им. Л.Гумилева и в Казахстане», - отметил главный редактор журнала, директор НИИ «Евразийский Институт физико-энергетических исследований и наукоемких технологий» ЕНУ Кайрат Кутербеков.

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