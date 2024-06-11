Впервые Elsevier будет издавать казахстанский научный журнал

Фото: пресс-служба МНВО РК

Впервые в Казахстане, Центральной Азии и странах СНГ научный журнал «Eurasian Journal of Physics and Functional Materials» начал издаваться на платформе «Digital Commons Elsevier». Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РК, передает Kazpavda.kz

Elsevier – это одно из крупнейших научных издательств мира, выпускающих около четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов.

Журнал «Eurasian Journal of Physics and Functional Materials» выпускается Евразийским национальным университетом с 2017 года на английском языке. Все статьи научного издания также входят в международную научную базу Scopus. Он содержит материалы о результатах научных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий, альтернативной и водородной энергетики и т.д.

Международная редакционная коллегия журнала включает ученых из Казахстана, России, США, Франции, Японии, Финляндии, Швеции, Италии, Узбекистана, Англии, а также научные организации мирового уровня, такие как CERN и Объединенный институт ядерных исследований.