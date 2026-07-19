Казахстанские школьники вошли в число лучших химиков мира

Образование

Национальная сборная завоевала одну золотую и три серебряные медали

Фото: Минпросвещения

Национальная сборная Казахстана успешно выступила на 58-й Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), которая прошла в Ташкенте. Все четыре участника команды стали призерами соревнований, завоевав одну золотую и три серебряные медали, передает Kazpravda.kz.

Золотую медаль получила ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Айзере Женисханова.

Серебряными призерами стали Абильмансур Кали (NIS района Нура, Астана), Данил Полетаев (лицей №134 Алматы) и Ансар Жаксылыков (Spectrum International School, Астана).

«Международная олимпиада по химии входит в число семи самых престижных предметных олимпиад мира среди школьников. Казахстан участвует в IChO с 1998 года и на протяжении многих лет входит в число стран, демонстрирующих высокие результаты», - сообщили в Министерстве просвещения.

В этом году в олимпиаде приняли участие более 350 школьников из более чем 90 стран. Участники выполняли задания двух пятичасовых туров - теоретического и практического, решая сложные химические задачи и проводя лабораторные исследования.

Подготовкой национальной сборной руководили студент южнокорейского университета KAIST Санжар Бегдаир и магистр химии и экономики Ануар Нуртазин.

 

#олимпиада #школьники #химия

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