Выбор, который определяет доверие

Это не просто очередная избирательная кампания, а важный шаг на пути укрепления общественного диалога и формирования современной модели взаимодействия государства и гражданского общества. Такое мнение высказала председатель ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданская инициатива города Шымкента» Айгуль Елибаева.

По ее словам, значение первых выборов будет определяться не только организацией самого голосования, но и тем, насколько новый представительный орган сможет стать реальной площадкой для выражения общественных интересов.

– Для гражданского общества принципиально важно, чтобы в состав Курултая вошли авторитетные казахстанцы, обладающие практическим опытом решения социальных вопросов. Именно тогда этот институт сможет стать эффективным механизмом подготовки предложений по ключевым направлениям государственной политики, а не формальной консультативной структурой, – отмечает Айгуль Елибаева.

По мнению эксперта, создание Курултая открывает дополнительные возможности для повышения качества законотворческой деятельности. Широкое обсуждение законодательных инициатив с участием представителей регио­нов, экспертного сообщества и неправительственных организаций позволит учитывать реальные потребности населения еще на этапе подготовки решений.

– Когда в обсуждении государственных инициатив участвуют представители общества, принимаемые решения становятся более взвешенными и востребованными. Такой подход способствует не только повышению эффективности государственного управления, но и укреплению доверия граждан к проводимым реформам, – считает председатель ассоциации.

Особую роль, по ее мнению, играет новая политическая модель, ориентированная на расширение общественного участия. Вовлечение граждан, экспертного сообщества и институтов граж­данского общества в процесс обсуждения государственных решений формирует культуру партнерства, основанную на открытости, ответственности и взаимном уважении.

Айгуль Елибаева убеждена, что именно через выборы граждане реализуют свое право влиять на развитие страны. И чем выше общественная вовлеченность, тем полнее представлены интересы различных социальных групп, выше легитимность избранных институтов и их ответственность перед обществом.

Говоря об ожиданиях от работы нового Курултая, эксперт отмечает, что главным критерием его эффективности станут практические результаты. По ее словам, граждане смогут почувствовать реальные изменения, если рекомендации депутатов найдут отражение в государственной политике, направленной на повышение качества образования, развитие социальной сферы, поддержку семьи и молодежи, укрепление общественной безопасности, развитие регионов и расширение участия граждан в принятии государственных решений.

– Для неправительственного сектора особенно важно, чтобы Курултай стал площадкой, где мнение экспертов, общественных организаций и активных граждан не только обсуждается, но и учитывается при принятии решений. Открытость, прозрачность и пос­тоянная обратная связь станут главными условиями укрепления доверия общества к новому институту, – считает Айгуль Елибаева.

По ее мнению, именно активная гражданская позиция и ответственное участие в выборах создают прочную основу для дальнейшего развития демократических инс­титутов, укрепления общественного согласия и повышения эффективности государственного управления.