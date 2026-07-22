Казахстан и Китай прорабатывают создание совместного колледжа для подготовки специалистов-водников

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией из КНР во главе с ректором Электроэнергетического профессионального колледжа «Три ущелья» Чэн Минем. Стороны обсудили развитие двухстороннего сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации кадров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство



В ходе встречи был рассмотрен вопрос открытия в городе Тараз совместного учебного центра на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства и совместного учебного колледжа на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации для обеспечения полного цикла подготовки квалифицированных специалистов. В том числе — с привлечением преподавателей из Китая.

Также стороны рассмотрели возможность разработки программы по повышению квалификации казахстанских водников в КНР. По итогам встречи Министерство водных ресурсов и ирригации и Электроэнергетический профессиональный колледж «Три ущелья» договорились сформировать рабочую группу для проработки всех совместных инициатив.