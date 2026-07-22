Казахстан и Китай прорабатывают создание совместного колледжа для подготовки специалистов-водников

Речь идет о создании колледжа на базе Казахского национального университета водного хозяйства 

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией из КНР во главе с ректором Электроэнергетического профессионального колледжа «Три ущелья» Чэн Минем. Стороны обсудили развитие двухстороннего сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации кадров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

В ходе встречи был рассмотрен вопрос открытия в городе Тараз совместного учебного центра на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства и совместного учебного колледжа на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации для обеспечения полного цикла подготовки квалифицированных специалистов. В том числе — с привлечением преподавателей из Китая.

Также стороны рассмотрели возможность разработки программы по повышению квалификации казахстанских водников в КНР. По итогам встречи Министерство водных ресурсов и ирригации и Электроэнергетический профессиональный колледж «Три ущелья» договорились сформировать рабочую группу для проработки всех совместных инициатив. 

«Учитывая, что колледж «Три ущелья» является одним из лидеров в области подготовки кадров для водной отрасли КНР, считаем, что развитие сотрудничества в данном направлении обладает значительным потенциалом. Уверен, что совместные проекты по открытию в городе Тараз учебного центра и учебного колледжа придадут большой импульс сфере подготовки кадров, включая академический обмен, программы повышения квалификации, научные стажировки и обучение казахстанских специалистов», — отметил Нуржан Нуржигитов.

 

#Казахстан #Китай #колледж #водные ресурсы

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