В финале встретятся Испания и Аргентина

Сборная Аргентины, действующий чемпион мира, в фантастическом полуфинале ЧМ-2026 против Анг­лии вырвала победу со счетом 2:1, уступая к 85-й минуте. Главным творцом этого чуда стал великий Лионель Месси, отметившийся двумя гениальными голевыми передачами в самые решающие мгновения матча. Попав под ошеломляющий прессинг «родоначальников», Аргентина сотворила один из величайших камбэков в истории футбола и стала вторым финалистом мундиаля, где теперь встретится с Испанией.

Для обеих сборных путь к этому полуфиналу был тернистым. Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля прошла через три тяжелых матча плей-офф, каждый раз демонстрируя волю и вырывая победы: 2:1 над ДР Конго, 3:2 над Мексикой и 2:1 над Норвегией в овертайме. Аргентинцы же прошли через настоящие марафоны. Команда Лионеля Скалони побеждала Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2) – оба раза после экстратаймов и волевых усилий и только в четвертьфинале одолела Швейцарию (3:1) более спокойно, хотя и там потребовались экстратаймы.

Матч начался впечатляющим прессингом англичан. Коман­да Тухеля отрезала Месси от партнеров, заставляя аргентинцев с огромным трудом выходить со своей трети поля. Футбол в чистом виде уступил место настоящей тактической бойне. Первый тайм запомнился 12 фолами аргентинцев и семью – англичан. Лишь на 20-й минуте в статистике одной из сборных впервые появилось касание в чужой штрафной. А ударов по воротам вообще никто не наносил.

Старт второго тайма обещал большее. Уже через минуту после перерыва Аргентина создала голевой момент, но удар Хулиана Альвареса был остановлен голкипером британцев Джорданом Пикфордом. Англичане же забили своим первым ударом в створ! Морган Роджерс сделал навес, и Энтони Гордон здорово сыграл на опережение, переправив мяч в сетку, – 1:0. Дальше Аргентина еще большими силами пошла вперед, но в воротах Пикфорд творил чудеса. После забитого гола англичане ушли в глухую оборону, выпустив несколько защитников и стараясь засушить игру. Но тут-то и произошло самое невероятное...

Аргентина снова вытащила игру! На 85-й минуте Месси отдал передачу Энцо Фернандесу, который нанес прекрас­ный обводящий удар из-за пределов штрафной – без шансов для Пикфорда (1:1). А на 90+2-й минуте Месси сделал самую важную подачу с правого фланга, и Лаутаро Мартинес переправил головой мяч в ворота. Итоговый счет матча – 1:2 в пользу сборной Аргентины.

Таким образом, Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, где встретится с Испанией. Этот матч, который пройдет в ночь с 19 на 20 июля в 00.00 по времени Казахстана, станет уникальным событием. По данным OptaJoe, в истории турнира еще никогда в финале не сходились действующий чемпион Европы (УЕФА) и действующий обладатель Кубка Америки (КОНМЕБОЛ). Исторический подтекст финала усиливается тем фактом, что Испания и Аргентина на официальном уровне ранее встречались лишь один раз – 60 лет назад. Это произошло на групповом этапе ЧМ-1966, и тогда победу со счетом 2:1 одержали аргентинцы.

Лионель Месси подходит к главному матчу мундиаля с новым рекордом. У него на счету стало 12 голевых передач на чемпионатах мира (10 из них в плей-офф). Капитан аргентинцев 39-летний ветеран снова доказал свою гениальность, сотворив камбэк с Англией благодаря двум ассистам.

Кстати, нынешний финал обещает не просто матч, а битву двух футбольных эпох великой испанской «Барселоны». С одной стороны – аргентинец Лео Месси, гений, который когда-то вел каталонцев вперед. С другой – Ламин Ямаль, юный испанский вундеркинд, который только начинает свой путь, но уже доказал, что способен на многое. Эта дуэль станет одним из самых интригующих моментов финала и покажет, сможет ли молодое поколение превзойти легенду.