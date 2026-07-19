Школьники из Казахстана завоевали три медали на мировой олимпиаде по биологии

Три серебряные и одну бронзовую медали у национальной сборной в Вильнюсе

Фото: Минпросвещения

Сборная Казахстана успешно выступила на 37-й Международной биологической олимпиаде (International Biology Olympiad, IBO-2026), которая прошла в Вильнюсе (Литва). Национальная команда завоевала три серебряные и одну бронзовую медали, повторив лучший результат в истории страны, показанный в 1996 году, передает Kazpravda.kz.

В этом году в одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира приняли участие более 330 школьников из 84 стран. Конкурсанты выполняли сложные теоретические задания и лабораторные практикумы, демонстрируя знания в различных областях биологии.

В составе сборной Казахстана серебряные медали завоевали Ерсултан Кайыркен (лицей-интернат «Білім-инновация», Павлодарская область), Софья Желтова (NIS химико-биологического направления, Алматы) и Алихан Аширханов (специализированный лицей-интернат «Білім-инновация», Алматы). Бронзовым призером стала Евгения Меженина (NIS химико-биологического направления, Караганда).

«По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль, повторив лучший результат национальной сборной на Международной биологической олимпиаде, достигнутый в 1996 году», - сообщили в Министерстве просвещения РК.

Подготовкой национальной команды занимались Лейла Аскарова, Ильяс Сакимов, Камиля Садыкова и Динмухаммед Уразбаев.

Международная биологическая олимпиада проводится с 1990 года. Казахстан принимает участие в ней с 1994 года. В 2025 году национальная сборная завоевала четыре бронзовые медали, а нынешний результат стал лучшим за последние три десятилетия и подтвердил высокий уровень подготовки казахстанских школьников на мировой арене.