Приаралье: память о больших переменах

Возвращение национальной классики на театральные подмостки всегда сопряжено с высокой долей ответственности, особенно когда речь идет о литературном наследии Абдижамила Нурпеисова. Трилогия «Кровь и пот» – это не просто литературный памятник, это генетический код казахского народа, отражающий трагичес­кие переломы начала XX века, крушение привычного патриархального уклада и непреходящую боль Аральского региона.

Новую постановку заслуженного деятеля РК Нурлана Жуманиязова по инсценировке народного артиста Казахстана Тлектеса Мейрамова можно назвать одним из самых ожидаемых событий театрального сезона. Драма не просто возрождает классический сюжет, но и отдает дань глубокого уважения памяти выдающегося режиссера Азербайжана Мамбетова, чей спектакль около 20 лет назад вошел в золотой фонд казахстанского театрального искусства.

Режиссерская концепция Нурлана Жуманиязова строится на тонком балансе между сохранением театральных традиций и поиском нового, современного сценического языка. Он не пытается пересказать масштабный роман построчно, а концентрируется на узловых точках человеческих взаимоотношений, выводя на первый план внутреннюю борьбу героев и конфликт их мировоззрений. Драма сознательно дистанцируется от сугубо бытового, этнографического реализма в пользу глубокой философской притчи и психологического повествования.

Тяжелые судьбы рыбаков Приаралья, изнуренных социальной несправедливостью, служат метафорой общечеловеческого выбора, где каждый персонаж оказывается перед внутренним кризисом.

Сценография Каната Максутова заслуживает отдельного подробного анализа. Пространство сцены решено в духе концептуального минимализма, полнос­тью очищенного от избыточной декоративности. Вместо громоздких деревянных или тканевых конструкций, имитирующих аульный быт начала века, авторы спектакля создали живую, подвижную и дышащую среду.

Резкие световые контрасты, глубокие тени и динамически меняющаяся цветовая палитра не просто обозначают время суток или смену локаций, они визуализируют психологическую атмосферу, царящую в душах героев.

Массовые сцены рыбаков, тянущих сети, под воздействием хореографии превращаются в мощные ритуальные акты, символизирующие коллективную судьбу, фатальную зависимость человека от природной стихии и неумолимого исторического рока.

Музыкальное оформление композитора Кайрата Токымбетова создает непрерывный звуковой ландшафт. Наполненный тревожным гулом, аутентичными этническими мотивами и резкими драматическими акцентами, он держит зрительный зал в постоянном эмоциональном и ментальном напряжении, усиливая ощущение неизбежной катастрофы.

От актерского ансамбля требовался высокий уровень психологизма, сыгранности и концептуального понимания своих задач. Центральный драматургический конфликт спектакля держится на мощном противостоянии двух полярных фигур – Еламана и Танирбергена. Еламан (Асылбек Капаев) – не плакатный революционер из советских учебников, а глубоко мыслящий, сомневающийся и рефлексирующий человек, чья личная драма пос­тепенно перерастает в осознание глобальной общественной несправедливости. Его сложный путь от смиренного рыбака до лидера народного бунта сыгран на пределе эмоциональных и физических возможностей.

Противостоящий ему бай Танирберген (Нурсултан Есен) представлен не одномерным отрицательным персонажем, а подлинно трагической фигурой. Это сильный, харизматичный, но исторически обреченный лидер уходящего патриархального мира. Трагедия персонажа заключается в его абсолютном бессилии перед неумолимой силой, безжалостно разрушающей все, что было ему дорого и что составляло основу его идентичности.

Особое сакральное место в драматургии спектакля занимает образ Акбалы (Динара Егубаева), которая предстает не просто жертвой жестоких обстоятельств или объектом мужских амбиций, а символом самой казахской земли – многострадальной, разрываемой внутренними противоречиями, но сохраняющей внутреннее вековое достоинство, хрупкость и чистоту.

Любовный треугольник, веками служивший главным двигателем сюжета, здесь приобретает поистине шекспировский масштаб, где личные обиды, ревность и недосказанность переплетаются с классовой и национальной трагедией.

Массовые сцены обеспечивают необходимую полифонию звучания оригинального текста, где каждый отдельный голос важен для понимания общей картины народного бедствия. В них показаны социальная несправедливость и тяжелые испытания, через которые прошел народ.

Артисты точно передают специфические интонации эпохи, не впадая при этом в излишнюю архаику, благодаря чему диалоги звучат живо, остро и удивительно актуально для современного зрителя.

– Такие произведения требуют внимательного прочтения, а их сценическое воплощение представляет собой сложную творчес­кую задачу. Именно поэтому современной молодежи важно увидеть этот спектакль. На это есть свои причины. Одна из них связана с исторической памятью и реальным опытом, который пережили предыдущие поколения. Хотя в самом произведении присутствуют элементы советской идеологии, в своей постановке мы сознательно отказались от политических акцентов. Основное внимание сосредоточено на экологической и человеческой трагедии, связанной с Аральским морем, – говорит художественный руководитель театра Гульсина Миргалиева.

Новинка репертуара существенно расширяет осмысление национальной истории и демонстрирует актуальность классичес­кой отечественной литературы. В результате удалось совместить уважение к первоисточнику с современным прочтением, избежав как буквального копирования, так и радикального авангардизма. Масштабный и визуально выверенный спектакль получился эмоционально насыщенным, в том числе благодаря обращению к темам личной ответственности за исторический выбор и сохранения человечнос­ти в переломную эпоху.