Наследие Мангистау на земле Сыра

Традиции
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Қазақтың жаны – домбыра» из фондов Мангистауского областного историко-краеведческого музея им. А. Кекилбаева.

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В экспозиции более 100 экспонатов: домбры, личные вещи, рукописи, редкие фотографии, документы и награды таких известных жырау и кюйши, как Карасай Калыулы, Тажик жырау Мусаулы, Кашаган Куржиманулы, Шамыгул Ыбыраймулы, Самиголла Андарбаев, Мурын жырау Сенгирбек­улы, Мурат Оскинбайулы, и других.

Представитель музея из Мангистау Бакытжан Кудайбергенулы рассказал об одном из уникальных экспонатов почти с двухвековой историей:

– На этой домбре играл выдающийся жырау Кашаган Куржиманулы, которому в этом году исполняется 185 лет со дня рождения. Он вместе с известными жырау Абылом Тлеуулы, Нурымом Шыршыгулулы, Актаном Керейулы и Аралбаем Онгарбекулы входит в знаменитую группу «Адайдың бес жүйрігі». Личный инструмент Кашагана Куржиманулы в фонд музея пять лет назад передали его потомки.

В рамках выставки гостей свою экспозицию представил и местный музей. Ее составили домбры выдающихся деятелей искусства земли Сыра – Дур Онгара жырау, Нартая Бекежанова, Алмаса Алматова, Казангапа Тлепбергенулы, Манапа Кокенова, Сарсенбая жырау, Омара Сейтпенбетова, Акмырзы Туякбаева и других.

– Для популяризации культурного наследия мы реализуем комплексный проект «Музей TOUR: экспедиция экспонатов», – отметил глава областного управления культуры, архивов и документации Жанмурат Сеилов. – Эта культурно-просветительская инициатива направлена на организацию передвижных и обменных выставок между ведущими историческими, археологическими и литературными музеями для показа своих ценных артефактов в разных регионах страны.

Директор музея им. А. Кекилбаева Эльвира Абланова отметила, что выставка связала воедино домбровые школы двух центров казахской духовности.

– Наши два региона – священные очаги казахской музыкальной культуры, в которых из поколения в поколение бережно передавались традиции жырау, жыршы и кюйши, – сказала она. – Домбра – наше великое наследие, символ многовековой истории народа. В своей экспозиции мы постарались представить не только инструменты выдающихся представителей Великой степи, но и ценные сведения об общих чертах и различиях двух домбровых школ наших регионов.

В ходе мероприятия между музеями был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Соглашение включает в себя пункты о совместном проведении научно-исследовательской работы, выставок и культурно-просветительских акций.

#выставка #Мангистау #традиции #домбыра

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