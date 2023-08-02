Казахстанско-афганские отношения могут выйти на новый этап развития

Общество
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Марина Демченко

Именно развитию двусторонних торгово-экономических, логистических и инвестиционных связей и будет посвящен казахстанско-афганский бизнес-форум, который пройдет на этой неделе в Астане. В мероприятии примут участие заместитель Премьер-министра Казахстана – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр коммерции и индустрии Афганистана Азизи Нуриддин и более 300 представителей бизнеса и правительственных кругов обеих стран.

фото из архива "КП"

Казахстанско-афганский деловой форум станет площадкой для расширения бизнес-связей, обмена опытом и поиска новых возможностей для сотрудничества. В ходе мероприятия предприниматели, представители правительственных организаций и эксперты из Казахстана и Афганистана обсудят перспективные направления экономического сотрудничества, договорятся о заключении сделок и инвестициях в совместные проекты.

– В проведении делового форума заинтересованы обе стороны. Казахстан выступает крупнейшим поставщиком продовольствия на афганский рынок. Наибольшую долю казахстанского экспорта традиционно составляют поставки муки и пшеницы. В прошлом году Афганистан импортировал 1,28 миллиона тонн казахстанской муки, возглавив тройку основных стран-потребителей этого продукта наряду с Узбекистаном и Таджикистаном, – говорит замес­титель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Нурлан Кулбатыров.

По данным ООН, в Афганистане проживает порядка 40 млн человек. Это очень емкий и перспективный рынок для Казахстана и близлежащих азиатских государств. Учитывая выгодное географическое расположение Афганистана, развитие транспортно-логистических маршрутов представляется наиболее важным в контексте расширения торговых и транзитных возможностей целого региона. Так, в этом году Казахстан осуществил импорт пакистанского картофеля по кратчайшему автомобильному пути, который проходит через территорию Афганистана и соединяет Пакистан со странами Центральной Азии, в том числе и нашей.

Однако, как отмечает Нурлан Кулбатыров, с железнодорожным сообщением здесь несколько сложнее. Обладая огромным транзитно-транспортным потенциалом, Афганистан не имеет целостной системы железных дорог. На севере страны есть небольшой участок железной дороги Термез (Узбекистан) – Мазари-Шариф (Афганистан), построенный Узбекистаном. В восточной части дейст­вует короткий железнодорожный маршрут Пешавар (Пакистан) – Кабул (Афганистан). В 2021 году власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана договорились о прод­лении трансафганской железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Строительство этого маршрута будет выгодно не только для Ташкента, Кабула и Исламабада, но и откроет торговые пути для других стран Южной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока.

– Наша страна рассматривает возможное участие казахстанских компаний в экономических проектах, реализуемых в Афганистане, в особенности в транспортной, горнорудной, телекоммуникационной и сельскохозяйственной сферах. Афганистан для Казах­стана является важным торговым партнером.

По итогам пяти месяцев торговый оборот между нашими странами составил 316 миллионов долларов, из которых 310 приходится на казахстанский экспорт. Афганистан является основным потребителем казахстанской муки: 70% экспортируемой муки мы отгружаем афганскому народу, а также зерна. Наши бизнесмены плодотворно сотрудничают в этом направлении, – говорит директор департамента аналитики международных рынков АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Ожет Шегирбаев.

За прошлый год объемы поставок муки увеличились на 52%, пшеницы – на 20%, подсолнечного масла – в 6,2 раза, началась отгрузка ржи. У этих товаров большой потенциал роста спроса. В последнее время экспорт в Афганистан диверсифицировался, стабилизировались отгрузки лекарственных средств, удобрений и проката.

Ежегодный товарооборот между Казахстаном и Афганистаном, как правило, составляет порядка 500 млн долларов. За прошлый год, по данным Министерства торговли и интеграции РК, взаимный товарооборот достиг почти 1 млрд долларов, а в ближайшие годы страны его планируют увеличить втрое.

Как отмечают эксперты, еще мало используется экспортный потенциал ряда казахстанских отраслей промышленности: пищевой, химической, металлургической, машиностроительной, а показатели взаимной торговли не соответствуют реальным возможностям двух стран.

QazTrade, являясь оператором по продвижению несырьевого экспорта, проводит работу по налаживанию экспортных потоков в сторону Афганистана. Так, отечественные производители кондитерских изделий, поставщики удобрений, подсолнечного масла заинтересованы в тесном сотрудничестве с афганскими партнерами. При этом, наряду с экспортом продукции, компании готовы к созданию совместных предприятий.

По итогам последнего визита казахстанских компаний в Кабул имеются успешные кейсы поставок казахстанских энергетических напитков, мучных изделий, сообщают в QazTrade.

– Вместе с тем импорт Афганистана в Казахстан также немаловажен. В данном контексте мы должны использовать потенциал «Торгового дома Казахстана» в Герате, который открыт в этом году для укрепления торгово-экономических связей между нашими странами. Афганистан представляет в том числе интерес как транзитная территория, через которую открывается выход к густонаселенным странам Южной Азии. Думаю, QazTrade продолжит ежегодную традицию по организации торговых миссий казахстанских производителей в Афганистан, – поделился Нурлан Кулбатыров.

Стоит отметить, что с 2013 года проведено шесть торгово-экономических миссий казахстанских компаний в Афганистане, и с каж­дым разом номенклатура поставляемых товаров расширяется.

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