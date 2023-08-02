Казахстанско-афганские отношения могут выйти на новый этап развития
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Марина Демченко
Именно развитию двусторонних торгово-экономических, логистических и инвестиционных связей и будет посвящен казахстанско-афганский бизнес-форум, который пройдет на этой неделе в Астане. В мероприятии примут участие заместитель Премьер-министра Казахстана – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр коммерции и индустрии Афганистана Азизи Нуриддин и более 300 представителей бизнеса и правительственных кругов обеих стран.