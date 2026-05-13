Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах

Минводы сообщило о запуске чат-бота в мессенджере Telegram «Стоп – черный рынок воды!» - для справедливого распределения воды в поливной период, а также для выявления и предупреждения коррупционных и иных правонарушений в деятельности РГП «Казводхоз» и его филиалов, сообщает Kazpravda.kz

Чат-бот позволяет оперативно сообщать о фактах нарушений, включая нарушения при оказании услуг по подаче и распределению воды, а также в кратчайшие сроки получать необходимую информацию.

Активация чат-бота осуществляется путем сканирования QR-кода, доступного во всех филиалах РГП «Казводхоз» и на их производственных участках. Чат-бот функционирует на государственном и русском языках и предусматривает возможность анонимного обращения.

«Борьба с «черным рынком» воды требует обеспечения прозрачности и активных антикоррупционных действий. Для этого наше министерство объединило усилия с правоохранительными органами. Также широко внедряются современные цифровые инструменты, включая систему заключения электронных договоров по подаче воды и космический мониторинг на основе дистанционного зондирования Земли. Мы намерены обеспечить полный контроль за деятельностью филиалов и производственных отделений РГП «Казводхоз» в ходе поливного периода», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Чат-бот разработан в рамках Дорожной карты по искоренению «черного рынка» воды, утвержденной Минводы совместно с Генпрокуратурой. В ходе предусмотренных документом мероприятий с начала 2026 года бассейновыми инспекциями наложено 99 административных штрафов за незаконный водозабор на общую сумму 41 млн тенге.