Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры ведется расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в декабре 2021 года между ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» и ТОО «Айдана-ИК» был заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов в Кокшетау для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше 1 млрд тенге.

Для получения авансовых выплат подрядчик предоставил фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. Заказчик ТОО перечислил 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены. В результате объекты в эксплуатацию не введены.

Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены.

Подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается, добавили в АФМ.