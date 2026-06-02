Ставки на миллионы: должники по алиментам скрывали доходы в ЗКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

За допущенные нарушения злоумышленники привлекаются к  ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки прокуратуры ЗКО установлено, что шесть должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, делали ставки на букмекерских платформах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

К примеру, должник с задолженностью по алиментам в размере 2,6 млн тенге за 2 года сделал ставки почти на 5 млн тенге и получил выигрыш в размере 3 млн тенге.

«По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 139 УК РК (уклонение от уплаты средств на содержание детей). В результате принятых системных мер в текущем году к уголовной ответственности привлечен 21 человек, к административной 116 человек», – говорится в публикации.

Напомним, сто должников по алиментам ранее привлекли к ответственности в Мангистау. В отношении нарушителей были предусмотрены меры административного и уголовного характера.

