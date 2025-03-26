Казахстанцы отмечают международный день информирования об эпилепсии

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Фиолетовый цвет стал символом солидарности, надежды и принятия для особой категории людей с ограниченными возможностями

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

26 марта во всем мире отмечается Фиолетовый день (Purple Day) — день, посвящённый повышению осведомлённости об эпилепсии. Это ежегодное событие направлено на разрушение стереотипов и поддержку миллионов людей, живущих с этим заболеванием, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минздрава, история Фиолетового дня началась с одной смелой девятилетней девочки — Кессиди Меган из Канады. Страдающая от эпилепсии с раннего детства, она решила показать миру, что такие дети, как она, ничем не отличаются от остальных. Столкнувшись с непониманием и даже пренебрежением со стороны окружающих, Кессиди запустила инициативу, которая превратилась в глобальное движение поддержки и информирования.

Эпилепсия — неврологическое заболевание, которое может затронуть любого человека, вне зависимости от возраста, пола или образа жизни.

Фиолетовый цвет стал символом солидарности, надежды и принятия для всех, кто живёт с эпилепсией. Это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными, преимущественно непровоцируемыми приступами нарушений двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, возникающих вследствие чрезмерных нейронных разрядов в коре больших полушарий головного мозга.

«По данным ВОЗ, эпилепсией страдает до 1% населения земного шара, а это 50 млн. человек. А ведь важно знать, что современные лекарства позволяют в 70% случаев полностью освободить человека от припадков. Такие препараты эффективны и малотоксичны, не влияют на психику и настроение. Эпилепсия – одно из немногих хронических заболеваний, при котором достижение стойкой ремиссии возможно: люди учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых детей, то есть ведут нормальную полноценную жизнь. В Казахстане насчитывается более 45 тысяч человек, больных эпилепсией, при этом около 40% среди них - дети. Наиболее подвержены эпилепсии именно дети - мировая статистика говорит о том, что три четверти всех больных относятся к группе до 18 лет», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Там же добавили, что Минздрав уделяет особое внимание диагностике и лечению пациентов с эпилепсией. Одной из действенных мер является включение в бесплатный перечень новых эффективных лекарственных средств для детей и взрослых, страдающих эпилепсией.

 

#Минздрав #казахстанцы #эпилепсия #информирование

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