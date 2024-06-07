Казахстанцы принимают участие в VI фестивале этноспорта в Стамбуле

Международное сотрудничество, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Члены сборной Казахстана Нариман Асимжан и Азат Тулкибай презентовали в Турции национальный вид спорта теңге ілу

Фото: пресс-служба Комитета информации МКИ РК

В Стамбуле проходит четырехдневный VI фестиваль этноспорта, на котором выступают спортсмены казахстанских федераций аударыспақ и теңге ілу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации МКИ РК

В этом году в фестивале этноспорта принимают участие более тысячи спортсменов и представителей культуры из более чем 20 стран мира. В рамках мероприятия проходят соревнования по национальным видам спорта, выставки прикладного искусства, национальной кухни, а также выступления исполнителей национальной музыки.

Также для гостей фестиваля установлена юрта 5-х Всемирных игр кочевников, где можно получить информацию о предстоящих Играх, которые пройдут в Астане осенью.

В первый день фестиваля в Стамбуле выступили казахстанские борцы на конях Биржан Косалиев и Сырым Избасаров. Оба спортсмена – многократные чемпионы Казахстана и Азии, а также победители 2-х Всемирных игр кочевников.

Кроме того, члены сборной Казахстана Нариман Асимжан и Азат Тулкибай презентовали в Турции национальный вид спорта теңге ілу.

В рамках фестиваля состоялась встреча президента Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтина Билала Эрдогана с руководителями национальных спортивных федераций.

В ходе встречи президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов рассказал о подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников в Астане.

«Идут активные подготовительные мероприятия к Всемирным играм кочевников. На сегодня свое участие подтвердили 84 страны. Мы приглашаем все делегации приехать в Астану в сентябре и увидеть эти зрелищные соревнования по традиционным видам спорта», - объявил Исламбек Салжанов.

Отметим, что фестиваль этноспорта проводится Всемирной конфедерацией этноспорта шестой год подряд с целью развития и сохранения традиционных видов спорта. Ежегодно в данном фестивале принимают участие около миллиона человек.

 

#фестиваль #Стамбул #этноспорт #теңге ілу #аударыспақ

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