Казахстанцы смогут летать в столицу Катара из Нур-Султана

Количество рейсов будет увеличиваться между Казахстаном и Катаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР Талгата Ластаева с президентом авиационных властей Государства Катар г-ном Мохамедом Фалехом Аль-Хаджри и чрезвычайным и полномочным послом Катара в Казахстане г-ном Абдулазизом Султаном Аль-Румейхи.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации, в том числе дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между Казахстаном и Катаром, обучение и повышение квалификации авиационных специалистов, привлечение катарских инвестиций в Казахстан.

Так, на сегодняшний день катарская авиакомпания Qatar Airways выполняет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Доха – Алматы с частотой 4 рейса в неделю. По информации катарской стороны, Qatar Airways планирует с весенне-летней навигации 2023 года начать полеты между городами Нур-Султан и Доха.

Также стороны обсудили и договорились о прохождении обучения и повышении квалификации представителями отрасли гражданской авиации Казахстана.

Обсуждены и вопросы предстоящей 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая состоится с 27 сентября по 7 октября текущего года.