Казахстанцы в прошлом году отправили за рубеж почти полтриллиона тенге

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Казахстанцы отправили за рубеж в прошлом году почти полтриллиона тенге, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщает портал Finprom.kz
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Объем средств, отправленных из РК за рубеж через различные системы международных денежных переводов, составил за январь-декабрь 2017 года 496,6 млрд тенге, что на 29,9% больше, чем в 2016 году. Показатели 2016 года в свою очередь обгоняли 2015 на 14,1% и достигли 382,2 млрд тенге.
Количество транзакций выросло на 17%, до 2,5 млн. Годом ранее количество транзакций составляло 2,1 миллиона. Средний чек одного перевода увеличился за год со 178,9 тыс. тенге до 198,7 тыс. тенге.
Среди систем денежных переводов самый большой объем по итогам 2017 года – у Золотой Короны: 253,5 млрд тенге, рост за год – на 68,5%. Доля от РК увеличилась с 39,4% до 51%.
Также в тройку лидеров входят Western Union – 79,8 млрд тенге (рост за год на 1,9%) и Юнистрим – 53 млрд тенге (рост за год на 28,8%).
По количеству транзакций также лидирует Золотая корона – 1,2 млн транзакций, рост за год на 17%. Доля от РК выросла с 42,6% до 48,3%.
Следом идут Western Union (294,3 тыс., рост за год на 12%) и Юнистрим (282,8 тыс., рост на 21,2%).
Больше всего денежных переводов из РК было отправлено в Российскую Федерацию – 38,6% от всего объема, следом Узбекистан – 18% и Кыргызстан – 8,6%.